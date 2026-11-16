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Rybakinová premiérovo zakončí rok ako svetová jednotka, Pohánková 124.

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Na snímke tenistka Mia Pohánková počas tlačovej konferencie pri príležitosti jej postupu do semifinále turnaja WTA 500 v Tokiu a osemfinále turnaja WTA 1000 vo Wu-chane, v Bratislave v stredu 4. novembra 2026. Foto: TASR - Jakub Kotian

Zmena nastala na druhom mieste, kde predtým tretia Ruska Mirra Andrejevová vystriedala po nedeľnom triumfe na MS WTA Tour Arinu Sobolenkovú z Bieloruska.

Autor TASR
Londýn 16. novembra (TASR) - Kazaška Jelena Rybakinová prvýkrát vo svojej kariére uzatvorí kalendárny rok ako svetová jednotka tenisového rebríčka WTA. Víťazka US Open si post koncoročnej líderky zabezpečila už na konci októbra. Zmena nastala na druhom mieste, kde predtým tretia Ruska Mirra Andrejevová vystriedala po nedeľnom triumfe na MS WTA Tour Arinu Sobolenkovú z Bieloruska.

Slovenskou singlovou jednotkou zostala Mia Pohánková, ktorej patrí 124. miesto. Rebecca Šramková si polepšila o jednu priečku a figuruje na 150. pozícii.



rebríček WTA k 16. novembru:

1. (1.) Jelena Rybakinová (Kaz.) 8099 b., 2. (3.) Mirra Andrejevová (Rus.) 7806, 3. (2.) Arina Sobolenková (Biel.) 6685, 4. (4.) Coco Gauffová (USA) 6163, 5. (5.) Jessica Pegulová (USA) 6160, 6. (6.) Jelina Svitolinová (Ukr.) 5921, 7. (8.) Linda Nosková (ČR) 4743, 8. (7.) Karolína Muchová (ČR) 4665, 9. (9.) Iga Swiateková (Poľ.) 4188, 10. (10.) Marta Kosťuková (Ukr.) 3910, ..., 124. (124.) Mia POHÁNKOVÁ (SR) 645, 150. (151.) Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR) 507
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