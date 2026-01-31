< sekcia Šport
Rybakinová prvýkrát víťazkou ženskej dvojhry v Melbourne
Rybakinová získala druhý titul z podujatí veľkej štvorky, v roku 2022 triumfovala na tráve vo Wimbledone.
Autor TASR,aktualizované
Melbourne 31. januára (TASR) - Kazašská tenistka Jelena Rybakinová sa stala prvýkrát v kariére víťazkou ženskej dvojhry na grandslamovom Australian Open v Melbourne. V sobotňajšom finále zdolala v pozícii turnajovej päťky najvyššie nasadenú Bielorusku Arinu Sobolenkovú 6:4, 4:6, 6:4. Rybakinová získala druhý titul z podujatí veľkej štvorky, v roku 2022 triumfovala na tráve vo Wimbledone.
V aréne Roda Lavera odplatila Sobolenkovej finálovú prehru spred troch rokov. Z Melbourne Parku si odnáša prémiu 4,1 milióna austrálskych dolárov pred zdanením. Do svetového rebríčka WTA si pripísala 2000 bodov a v jeho pondelňajšom vydaní sa posunie na tretie miesto za Sobolenkovú a Poľku Igu Swiatekovú. Bieloruska nevyužila šancu na zisk tretej singlovej trofeje na Australian Open. Na úvodnom vrchole sezóny nenašla premožiteľku v rokoch 2024 a 2023, vlani prehrala vo finále s Američankou Madison Keysovou.
Rybakinovej vyšiel začiatok finálového duelu, keď vďaka kvalitným returnom hneď v úvodnom geme prelomila podanie Sobolenkovej a po potvrdení brejku sa ujala vedenia 2:0. Kazaška mala navrch v dlhších výmenách, loptičky umiestňovala presne do rohov dvorca. V úvode ôsmeho gemu Rybakinovej nefungovalo prvé podanie a Sobolenková sa dostala k dvom brejkbalom. Vlaňajšia víťazka MS WTA Tour v Rijáde ich však odvrátila, zvýšila na 5:3.a prvý set dotiahla do úspešného konca.
Sobolenková pôsobila na dvorci nervóznym dojmom, robila priveľa nevynútených chýb najmä z forhendu, vo výmenách bola pasívna. Rybakinová si v dôležitých momentoch dokázala pomôcť razantným podaním a veľmi účinný bol aj jej druhý servis. Na začiatku druhého setu si Sobolenková vypracovala tri brejkbaly, no Kazaška ich odvrátila skvelými víťaznými údermi a vyrovnala na 1:1. V desiatom geme však Sobolenková čistou hrou zobrala Rybakinovej podanie a vynútila si tretí set.
Bieloruska bola na koni, v úvode rozhodujúceho dejstva po víťaznom bekhendovom returne Rybakinovú brejkla a následne jej odskočila na 3:0. Kazaška však nezložila zbrane, v ďalších minútach získala päť gemov za sebou a za stavu 5:4 premenila vďaka esu hneď prvý mečbal. Vzájomnú bilanciu so Sobolenkovou skorigovala na 7:8. Zdolala ju aj vlani v novembri vo finále MS WTA v Rijáde.
ženy - dvojhra - finále:
Jelena Rybakinová (Kaz.-5) - Arina Sobolenková (Biel.-1) 6:4, 4:6. 6:4
Jelena Rybakinová (Kaz.-5) - Arina Sobolenková (Biel.-1) 6:4, 4:6. 6:4