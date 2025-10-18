Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Rybakinová si v semifinále turnaja v Ning-po poradila s Paoliniovou

Kazašská tenistka Jelena Rybakinová. Foto: TASR/AP

Tretia nasadená hráčka zdolala v semifinále dvojku podujatia Talianku Jasmine Paoliniovú presvedčivo 6:3, 6:2.

Autor TASR
Ning-po 18. októbra (TASR) - Kazašská tenistka Jelena Rybakinová postúpila do finále dvojhry na turnaji WTA 500 v čínskom Ning-po. Tretia nasadená hráčka zdolala v semifinále dvojku podujatia Talianku Jasmine Paoliniovú presvedčivo 6:3, 6:2.

dvojhra - štvrťfinále:

Jelena Rybakinová (Kaz.-3) - Jasmine Paoliniová (Tal.-2) 6:3, 6:2.
