Rybakinová si v semifinále turnaja v Ning-po poradila s Paoliniovou
Tretia nasadená hráčka zdolala v semifinále dvojku podujatia Talianku Jasmine Paoliniovú presvedčivo 6:3, 6:2.
Autor TASR
Ning-po 18. októbra (TASR) - Kazašská tenistka Jelena Rybakinová postúpila do finále dvojhry na turnaji WTA 500 v čínskom Ning-po. Tretia nasadená hráčka zdolala v semifinále dvojku podujatia Talianku Jasmine Paoliniovú presvedčivo 6:3, 6:2.
dvojhra - štvrťfinále:
Jelena Rybakinová (Kaz.-3) - Jasmine Paoliniová (Tal.-2) 6:3, 6:2.
