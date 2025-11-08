< sekcia Šport
Rybakinová vo finále uspela proti Sobolenkovej
V pozícii šestky zdolala svetovú a nasadenú jednotku Bielorusku Arinu Sobolenkovú 6:3 a 7:6 (0).
Autor TASR
Rijád 8. novembra (TASR) - Kazašská tenistka Jelena Rybakinová zvíťazila vo finále dvojhry na MS WTA Tour v saudskoarabskom Rijáde. V pozícii šestky zdolala svetovú a nasadenú jednotku Bielorusku Arinu Sobolenkovú 6:3 a 7:6 (0).
Pre 26-ročnú Rybakinovú je to prvý triumf na tomto podujatí a v Rijáde dokráčala k víťaznej trofeji bez jedinej prehry. Kazaška zinkasovala rekordnú odmenu vo výške 5,23 milióna amerických dolárov a do rebríčka WTA si pripísala 1500 bodov. V závere sezóny ideálne načasovala svoju formu, keď uspela v 11. stretnutí po sebe.
Vyvrcholenie tohtoročnej MS WTA Tour prinieslo od prvého gemu vyrovnaný a kvalitný tenis, finalistky si do piatej hry strážili svoje podanie. Rybakinová sa následne postarala o kľúčový okamih úvodného dejstva, keď čistou hrou brejkla Sobolenkovej podanie a išla do vedenia 4:2. Hneď na to odvrátila dva brejkbaly súperky a z psychologickej výhody vyťažila pri prvej ponúknutej možnosti, využitý setbal znamenal stav 6:3. Kazašku držalo v prvom sete kvalitnejšie podanie a najmä oveľa vyšší počet víťazných úderov.
Nič sa nezmenilo ani v druhom, Sobolenková len s ťažkosťami hľadala účinný recept na hru Rybakinovej. Opäť sa po väčšinu času obom hráčkam darilo strážiť si vlastné podanie, v prípade Kazašky bez výraznejších problémov. Rybakinová sa prvýkrát dostala do ťažkej situácie za stavu 4:5 z jej pohľadu, keď musela odvracať dva setbaly Sobolenkovej, čo sa jej napokon po veľkom boji podarilo. Rovnaká situácia sa ešte raz u Kazašky zopakovala, napokon tak druhý set musel rozhodnúť tajbrejk. Ten bol jednoznačnou záležitosťou nasadenej šestky, Sobolenkovú nepustila ani k jednému bodu a tajbrejk vyhrala 7:0.
MS WTA Tour v Rijáde
dvojhra - finále:
Jelena Rybakinová (Kaz.-6) - Arina Sobolenková (Biel.-1) 6:3, 7:6 (0)
