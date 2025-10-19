Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Rybakinová vyhrala turnaj WTA v Ning-po, zdolala Alexandrovovú

Kazašská tenistka Jelena Rybakinová. Foto: TASR/AP

Tretia nasadená hráčka zdolala Rusku Jekaterinu Alexandrovovú na tvrdom povrchu v troch setoch 3:6, 6:0, 6:2.

Autor TASR
Ning-po 19. októbra (TASR) - Kazašská tenistka Jelena Rybakinová vyhrala turnaj WTA 500 v čínskom Ning-po. Tretia nasadená hráčka zdolala Rusku Jekaterinu Alexandrovovú na tvrdom povrchu v troch setoch 3:6, 6:0, 6:2.

dvojhra - finále:

Jelena Rybakinová (Kaz.-3) - Jekaterina Alexandrovová (Rus.-4) 3:6, 6:0, 6:2
