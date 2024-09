Rybakinová vynechá turnaje v Pekingu a Wu-chane, chce hrať na MS WTA

Peking 23. septembra (TASR) - Kazašská tenistka Jelena Rybakinová sa pre problémy s chrbtom odhlásila z turnajov WTA 1000 v Pekingu a Wu-chane. Wimbledonská šampiónka z roku 2022 sa však chce vrátiť späť do súťažného kolotoča pred novembrovým Turnajom majsteriek (MS WTA Tour). Záverečné podujatie sezóny sa uskutoční 2.-9. novembra v saudskoarabskom Rijáde.



Dvadsaťpäťročnej Rybakinovej, ktorej patrí priebežné štvrté miesto v rebríčku, vyšla hlavne prvá časť sezóny, keď získala tituly v Brisbane, Abú Zabí a v Stuttgarte. Potom vynechala niekoľko turnajov pre chorobu a zranenie. Po dosiahnutí wimbledonského semifinále sa pre zápal priedušiek odhlásila z olympijského turnaja v Paríži. V auguste sa po víťazstve v 1. kole US Open odhlásila pred ďalšou fázou pre zranenie chrbta.



"Vzhľadom na pretrvávajúce zranenie chrbta sa musím odhlásiť z nadchádzajúcich ázijských turnajov. Hoci som tvrdo pracovala na svojej rekonvalescencii, spolu s mojím lekárskym tímom sme sa rozhodli, že v tomto období bude najlepšie uprednostniť moje zdravie," uviedla Rybakinová vo vyhlásení, z ktorého citovala agentúra Reuters. Kazaška niekoľko dní pred začiatkom záverečného granslamového turnaja sezóny ukončila po piatich rokoch spoluprácu s chorvátskym trénerom Stefanom Vukovom.



"Bol to náročný rok a som vďačná za podporu od organizátorov turnaja a všetkých mojich fanúšikov. Spolu s mojím tímom budeme pracovať na tom, aby som sa pred finále sezóny vrátila na kurt," dodala. Rybakinová dúfa, že ak sa kvalifikuje, bude pripravená hrať na MS WTA Tour v Rijáde.