Krejčíková sa dostala do semifinále, čaká ju Rybakinová

ženy - dvojhra - štvrťfinále:



Jelena Rybakinová (Kaz.-4) - Jelina Svitolinová (Ukr.-21) 6:3, 6:2

Londýn 10. júla (TASR) - Česká tenistka Barbora Krejčíková premiérovo postúpila do semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V stredajšom štvrťfinále zdolala Jelenu Ostapenkovú z Lotyšska 6:4, 7:6 (4). Turnajová tridsaťjednotka sa v boji o finále stretne s Kazaškou Jelenou Rybakinovou, šampiónka z roku 2022 a nasadená štvorka si poradila s dvadsaťjednotkou "pavúka" Jelinou Svitolinovou z Ukrajiny 6:3, 6:2.V súboji dvoch víťaziek Roland Garros začala lepšie Krejčíková, ktorá získala v treťom geme brejk a vytvorila si náskok 3:1. Češka v ďalšom priebehu prvého setu získanú výhodu potvrdila a získala ho vo svoj prospech za 32 minút. Ostapenková sa v druhom dejstve dostala do vedenia 4:1. Krejčíková však potom vyhrala nasledujúce štyri hry, no nedokázala dopodávať. Napokon rozhodol tajbrejk, v ktorom mala navrch česká tenistka.Rybakinová síce hneď v úvode prišla o podanie, no v ďalšom geme súperku rebrejkla. Rozhodujúci moment prvého setu prišiel za stavu 4:3 pre Kazašku, ktorá Svitolinovej opäť zobrala servis a pri svojom podaní využila druhý setbal. Štvrtá nasadená získala brejk počas prvej hry druhého dejstva a dostala sa rýchlo do náskoku 2:0. V siedmom geme opäť uspela na servise Ukrajinky a dotiahla zápas do víťazného konca, keď duel ukončila esom.povedala Rybakinová v prvom pozápasovom interview a zaspomínal si aj na triumf spred dvoch rokoch na tráve All England Clubu: