Rybakinová zdolala Swiatekovú a je blízko k postupu do semifinále

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Swiateková má po dvoch dueloch bilanciu 1-1.

Rijád 3. novembra (TASR) - Kazašská tenistka Jelena Rybakinová postúpila do semifinále MS WTA Tour v saudskoarabskom Rijáde. Nasadená šestka uspela v pondelok aj vo svojom druhom zápase v základnej B-skupine, keď nad dvojkou podujatia Igou Swiatekovou z Poľska vyhrala v troch setoch 3:6, 6:1 a 6:0. Zdolala ju tak premiérovo v tomto roku až v piatom vzájomnom súboji.

Swiateková má po dvoch dueloch bilanciu 1-1 a v priamom súboji o druhú semifinálovú miestenku sa v stredu stretne s Američankou Amandou Anisimovovou. Tá v pozícii turnajovej štvorky vyhrala v druhom pondelkovom stretnutí nad krajankou Madison Keysovou 4:6, 6:3 a 6:2. Rybakinová už má okrem postupu zároveň istotu prvého miesta v skupine. Keysová už šancu na prienik medzi elitné kvarteto po dvoch prehrách stratila.



MS WTA Tour - B-skupina:

Jelena Rybakinová (Kaz.-6) - Iga Swiateková (Poľ.-2) 3:6, 6:1, 6:0, Amanda Anisimovová (USA-4) - Madison Keysová (USA-7) 4:6, 6:3, 6:2




tabuľka:

1. Rybakinová 2 2 0 4:1 2*

2. Swiateková 2 1 1 3:2 1

3. Anisimovová 2 1 1 2:3 1

4. Keysová 2 0 2 1:4 0

/* - istý postup do semifinále/
.

