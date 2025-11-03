< sekcia Šport
Rybakinová zdolala Swiatekovú a je blízko k postupu do semifinále
Swiateková má po dvoch dueloch bilanciu 1-1.
Autor TASR,aktualizované
Rijád 3. novembra (TASR) - Kazašská tenistka Jelena Rybakinová postúpila do semifinále MS WTA Tour v saudskoarabskom Rijáde. Nasadená šestka uspela v pondelok aj vo svojom druhom zápase v základnej B-skupine, keď nad dvojkou podujatia Igou Swiatekovou z Poľska vyhrala v troch setoch 3:6, 6:1 a 6:0. Zdolala ju tak premiérovo v tomto roku až v piatom vzájomnom súboji.
Swiateková má po dvoch dueloch bilanciu 1-1 a v priamom súboji o druhú semifinálovú miestenku sa v stredu stretne s Američankou Amandou Anisimovovou. Tá v pozícii turnajovej štvorky vyhrala v druhom pondelkovom stretnutí nad krajankou Madison Keysovou 4:6, 6:3 a 6:2. Rybakinová už má okrem postupu zároveň istotu prvého miesta v skupine. Keysová už šancu na prienik medzi elitné kvarteto po dvoch prehrách stratila.
MS WTA Tour - B-skupina:
Jelena Rybakinová (Kaz.-6) - Iga Swiateková (Poľ.-2) 3:6, 6:1, 6:0, Amanda Anisimovová (USA-4) - Madison Keysová (USA-7) 4:6, 6:3, 6:2
tabuľka:
1. Rybakinová 2 2 0 4:1 2*
2. Swiateková 2 1 1 3:2 1
3. Anisimovová 2 1 1 2:3 1
4. Keysová 2 0 2 1:4 0
/* - istý postup do semifinále/
