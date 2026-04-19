Rybakinová získala druhý titul v Stuttgarte, vo finále zdolala Muchovú

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Stuttgart 19. apríla (TASR) - Kazašská tenistka Jelena Rybakinová sa stala víťazkou turnaja WTA 500 v nemeckom Stuttgarte. Najvyššie nasadená hráčka zdolala v nedeľnom finále dvojhry sedmičku „pavúka“ Češku Karolínu Muchovú v dvoch setoch 7:5, 6:1. Rybakinová vybojovala svoj 13. titul na hlavnom profesionálnom okruhu a už druhý v Stuttgarte, kde triumfovala aj pred dvoma rokmi.

dvojhra - finále:

Jelena Rybakinová (Kaz.-1) - Karolína Muchová (ČR-7) 7:5, 6:1
