Rybár bude v bránke proti Kanade, Országh uťal špekulácie o Lantošim

Štokholm 17. mája (TASR) - Patrik Rybár bude stáť v bránke slovenskej hokejovej reprezentácie v sobotňajšom šiestom dueli štokholmskej A-skupiny proti favorizovanej Kanade. Na rannom rozkorčuľovaní to oznámil tréner brankárov Ján Lašák. Rybárovi bude na striedačke kryť chrbát Adam Húska, voľno dostane tímová jednotka Samuel Hlavaj. Slováci vyrukujú na „javorové listy“ s 13 útočníkmi a 7 obrancami.



Rýbára čaká druhý štart na turnaji, v bránke stál v úvodnom stretnutí proti Švédsku (0:5). „Je tu maximálna dôvera v brankárov, ktorých máme. Nevidím dôvod, prečo by chalani nedostali takúto odmenu a nemohli si zachytať takýto zápas. Ja im verím a stojím za nimi,“ uviedol Lašák.



V pozícii trinásteho útočníka bude Maxim Čajkovič. Meno siedmeho obrancu hlavný tréner Vladimír Országh neprezradil. Povedal však, že na tribúne zostane Dávid Romaňák, ktorý stále čaká na svoj debut. „Chceme využiť každého hráča, ktorý nastúpi. Ťažký zápas nás totiž čaká aj v nedeľu. Na duel s Kanadou sa pripravujeme, je to jeden z najsilnejších súperov na šampionáte. Chceme hrať sebavedomo s pukom, samozrejme, uvedomujeme si aj silu Kanady. Určite však nechceme predať kožu lacno,“ uviedol šéf slovenskej striedačky.



Do zostavy sa vráti útočník Róbert Lantoši, ktorý nastúpi po boku Michala Krištofa a Pavla Regendu. Országh zároveň doplnil situáciu okolo Lantošiho. „Chcem, aby sa uťali nejaké špekulácie. Ja som tréner, ktorý komunikuje hlavne s hráčmi a nevynáša z kabíny. Aby sme predišli špekuláciám okolo ´Lantyho´. My sme s jeho výkonmi v prvých zápasoch neboli príliš spokojní. Potom do toho prišlo zranenie, ktoré ho limitovalo. Preto dostal voľno a nehral. Nič iné ako športové dôvody a zranenie v tom nehľadajme. Je to pre nás dôležitý hráč a dokáže byť rozdielový, ale musí využívať prednosti, ktoré má. Nechali sme ho oddýchnuť, je zregenerovaný. Máme od neho očakávania a veríme, že nám v tých najdôležitejších častiach turnaja výrazne pomôže. Toto je stanovisko od nás, pretože chceme, aby v tom bolo absolútne jasno,“ ozrejmil 47-ročný kouč.



Slováci majú pred zápasom so zámorským topfavoritom turnaja druhú najhoršiu efektivitu streľby (5,74 percenta). Na bránky súpera vyslali dovedna 115 striel, z ktorých skončilo gólom iba sedem. Országh odhalil aj ďalšiu slabinu slovenského výberu. „Máme trochu problém s komunikáciou v obrannom pásme, často sme dvaja pri jednom hráčovi, alebo dvaja po ňom štartujeme. To musíme zlepšiť, komunikácia na ľade musí byť ďaleko lepšia. Hráči si musia zakričať a o to ide už v tréningu,“ povedal Országh.