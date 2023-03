Rybár sa dohodol na predĺžení zmluvy so Spartakom Moskva

Moskva 7. marca (TASR) - Slovenský hokejový brankár Patrik Rybár bude pôsobiť v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL) aj v nasledujúcom ročníku. Dvadsaťdeväťročný hráč sa dohodol na predĺžení zmluvy so súčasným zamestnávateľom Spartakom Moskva. Informovala o tom oficiálna stránka KHL.



Držiteľ bronzovej medaily zo ZOH 2022 v Pekingu nastúpil v prebiehajúcej sezóne za moskovský klub v 45 zápasoch, v ktorých inkasoval v priemere 2,43 gólu na zápas a zaznamenal 92,4-percentnú úspešnosť zákrokov. Jeho klub nepostúpil do play off, keď obsadil v Západnej konferencii deviatu priečku.