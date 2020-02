Rybáriková je pripravená nastúpiť v debli: S Viki sa mi hrá dobre

Bratislava 6. februára (TASR) - V súťažnom kolotoči sa predstavila naposledy vlani koncom augusta v kvalifikácii na US Open. Napriek päťmesačnej absencii je slovenská tenistka Magdaléna Rybáriková pripravená pomôcť fedcupovému tímu k postupu na finálový turnaj v Budapešti. V dueli proti Veľkej Británii ju slovenský kapitán Matej Lipták predbežne nominoval do štvorhry po boku Viktórie Kužmovej.



Na antuke sa Rybáriková necíti ako ryba vo vode, no tá bratislavská jej celkom sedí. "Nie je žiadne tajomstvo, že antuka nie je môj najobľúbenejší povrch. Antuka v hale je však predsa len iná, tá v NTC je podobná ako na Roland Garros v Paríži. Na to, že som päť mesiacov nehrala, sa cítim na kurte celkom fajn. Trénujem iba na debla a nemusím toľko behať, ako keby som sa pripravovala na singla. Uvidíme, ako sa bude zápas vyvíjať a ako sa kapitán rozhodne v prípade, že bude rozhodovať štvorhra. S Viki sme spolu už hrali aj na grandslamoch a dosiahli celkom dobré výsledky. Je šikovná tenistka, je radosť s ňou hrať," povedala pre TASR Rybáriková.



Britky pricestovali do Bratislavy bez Johanny Kontovej i Katie Boulterovej, no podľa Rybárikovej budú aj v oklieštenom zložení tvrdý oriešok. "Heather Watsonová je veľmi nepríjemná hráčka, vždy veľmi bojuje a nechá dušu na kurte. Má veľké skúsenosti. Nebezpečné budú aj mladé hráčky na čele s Hariett Dartovou. Vlani som ich videla v akcii a hrali veľmi dobre. Nečaká nás nič jednoduché."