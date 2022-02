Rybárovi pomáhali aj otcove videá: Excelentná príprava

Na snímke brankár Patrik Rybár (Slovensko) kryje puk počas olympijského turnaja v hokeji mužov o bronz Slovensko - Švédsko na ZOH 2022 v Pekingu v sobotu 19. februára 2022. Foto: TASR Martin Baumann

Na snímke hokejisti Slovenska zľava Juraj Slafkovský, Samuel Kňažko a brankár Patrik Rybár po výhre v zápase olympijského turnaja v hokeji mužov o bronz Slovensko - Švédsko na ZOH 2022 v Pekingu v sobotu 19. februára 2022. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Peking 20. februára (TASR) - Po zápase prišiel do mixzóny sústredený, akoby bol stále v bránke. Prechádzal od mikrofónu k mikrofónu, rozprával pokojne a vôbec na ňom nebolo badať, že sa práve zapísal do histórie slovenského hokeja. Pritom je jeden z hlavných strojcov bronzového úspechu a ašpirant na najlepšieho brankára zimnej olympiády v Pekingu.Patrik Rybár sa z pozície tímovej trojky prebojoval až k cennému kovu. Jeho váhu si však poriadne neuvedomoval ani vtedy, keď mu už bronz visel na krku. "," povedal.Dvadsaťosemročný brankár sa dostal medzi tri žrde v druhom zápase, keď dostal šancu po kolegoch Branislavovi Konrádovi a Matejovi Tomekovi. Počas dvoch tretín proti Švédom neinkasoval, v skupine vychytal ešte výhru nad Lotyšskom (5:2), potom aj Nemeckom (4:0) a veľkou mierou sa zaslúžil o triumf nad favorizovaným tímom USA po nájazdoch. Chytil 33 z 35 striel a za chrbát nepusti ani jeden z piatich nájazdov. Jedinú prehru si pripísal v semifinále s Fínskom, keď dostal jeden gól, druhý padol do prázdnej bránky. V boji o bronz opäť zatiahol roletu: "."Pred nedeľňajším finále kraľoval štatistikám brankárov s priemerom 0,86 gólu na zápas a 96,58% úspešnosťou zákrokov: "." Slováci vstúpili do posledných troch duelov ako papieroví outsideri, no Rybár s tým problém vôbec nemal. "," povedal skromne.Veľkú podporu mal z domu: "." A podpora to nebola len psychická. Otec a bývalý reprezentačný brankár Pavol Rybár, strieborný a bronzový medailista z MS, mu počas celého turnaja dával cenné rady a pripravoval informácie o najbližších súperoch. "," povedal pre TASR.A podporu mal aj od brankárskych kolegov. S Konrádom sa poznajú už od mládežníckych čias, keď sa striedal v bránke Slovana Bratislava s jeho otcom. "," dodal.