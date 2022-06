Rybus sa rozhodol zostať v Rusku, Poliaci ho vyradili z reprezentácie

Berlín 20. júna (TASR) - Poľská futbalová federácia vyradila z reprezentácie Macieja Rybusa a nepočíta s ním do nominácie na tohtoročné majstrovstvá sveta. Rázny krok prišiel po tom, čo sa tridsaťdvaročný obranca rozhodol zotrvať v Rusku a prestúpiť do Spartaka Moskva.



Rybus, ktorý odohral v národnom mužstve 66 zápasov, strávil uplynulých päť sezón v Lokomotive Moskva a k mestskému rivalovi prišiel ako voľný hráč. Rybus sa rozhodol zotrvať v Rusku, no jeho reprezentačný spoluhráči z krajiny odišli. Grzegorz Krychowiak zamieril v marci z Krasnodaru na hosťovanie do AEK Atény a Sebastian Szymanski je na odchode z Dinama Moskva.



"Tréner národného tímu Czeslaw Michniewicz hovoril s Maciejom Rybusom, ktorý zostal v Poľsku po konci tréningového kempu. Tréner hráča informoval, že kvôli jeho súčasnej klubovej situácii, ho nepovolá do septembrového tréningového kempu a nebude s ním počítať v tíme, ktorý pôjde na MS do Kataru," uvádza sa vo vyhlásení federácie.



Poľsko po ruskej invázii na Ukrajinu odmietlo hrať zápasy baráže o MS v Katare proti krajine a FIFA ju následne úplne vyradila z kvalifikácie. Poliaci sa na šampionáte predstavia v C-skupine spolu s Mexikom, Saudskou Arábiou a Argentínou. Informovala agentúra dpa.