Rýchlokorčuliar Steklý po problémoch v Česku reprezentuje SR

Bratislava 22. októbra (TASR) - Juniorský majster sveta v rýchlokorčuľovaní Lukáš Steklý sa po problémoch s českým zväzom rozhodol prijať slovenské občianstvo a už pod novou vlajkou zbiera ďalšie úspechy. Na pretekoch v nemeckom Inzelli obsadil 3. miesto, keď 5000 m trať zdolal za 6:46,26 min. Išlo o prípravu na Svetový pohár, čo bude ďalšia výzva pre slovenského reprezentanta.



Dvadsaťjedenročný Steklý patril k veľkým prísľubom českého rýchlokorčuľovania a v kariére dlho napredoval aj pod vedením sedemnásobnej olympijskej medailistky Martiny Sáblikovej. "Asi pred štyrmi rokmi som sa rozhodol, že chcem ísť sám za seba. 'Odtrhol' som sa od jej tímu a odvtedy mi český zväz začal robiť problémy. Vyčítali mi, že som si dovolil odísť z tímu a dávali mi polená pod nohy. Keď som sa stal majstrom sveta, tak sa im nepáčilo, že som úspešný a nechceli ma pustiť na preteky s mojím vlastným trénerom. Vyvrcholilo to vtedy, keď mi Český zväz rýchlokorčuľovania začal vybavovať víza na preteky v Ázii až v deň, keď už ostatní reprezentanti odlietali do dejiska. To bola pre mňa posledná kvapka a povedal som si, že takto to ďalej nepôjde," uviedol Steklý pre TASR.



V danej situácii bol pre neho odchod na Slovensko logická voľba. Geografická blízkosť, žiadna rečová bariéra a možnosť získať občianstvo ho prilákali pod slovenskú vlajku. Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz (SRZ) podal pomocnú ruku a pomohol s administratívnymi procesmi. Rovnaký krok spravila aj Lukášova mama Libuša, ktorá je zároveň aj jeho trénerka a manažérka. "Mňa vybavili prednostne, keďže išlo o šport a reprezentáciu krajiny. Moja matka je pôvodom Slovenka, no keď sa rozdelilo Československo, vybrala si české. Teraz požiadala o slovenské," prezradil Steklý.



Prechod z reprezentácie jednej krajiny k druhej sa nezaobišiel bez nevyhnutnej pauzy. "Podľa pravidiel Medzinárodnej korčuliarskej únie (ISU) musel mať ročnú stopku. Už ju absolvoval a môže reprezentovať Slovensko. Práve v Inzelli absolvoval prvé 'slovenské' preteky," poznamenala podpredsedníčka SRZ pre long track Renáta Karabová.



Príchod talentovaného rýchlokorčuliara, ktorý si na svetovej scéne spravil meno najmä triumfom v pretekoch s hromadným štartom na MS juniorov, je pozitívny impulz pre slovenské rýchlokorčuľovanie. "Po odchode z českého tímu mal v ponuke aj iné krajiny, ktoré by mohol reprezentovať. Napokon to vyšlo na Slovensko a my sme radi, že to takto dopadlo. Verím, že nás to posunie a zároveň, že to nebude iba o jednom pretekárovi. Slovensko okrem neho získalo ešte jedného pretekára - Adriána Vajanského, ktorý už v minulosti reprezentoval Česko a ak splní limity, tak bude môcť reprezentovať Slovensko vo Svetovom pohári juniorov," uviedla Karabová pre TASR.



Steklý má pred sebou pestrý program, ktorého súčasťou sú podujatia po celom svete. "Ďalšie preteky ma čakajú už budúci víkend (26.-27. október), neskôr väčšie na prelome novembra a decembra. Pripravujem sa na podujatia Svetového pohára, v ktorom ma čaká šesť zastávok. Potom sa chcem dostať aj na ME a MS, no uvidíme, aké výsledky dosiahnem. V budúcej sezóne to bude podobné, no tam už bude v hre aj kvalifikácia na ZOH, ktoré sú pre mňa jeden z cieľov," zdôraznil Steklý pre TASR.