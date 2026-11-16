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Rýchlokorčuliar Steklý v Pekingu štrnásty v hromadnom štarte B-divízie
Najbližšie sa predstaví v japonskom Obihire, kde sa uskutoční 2. kolo seriálu.
Autor TASR
Peking 16. novembra (TASR) - Slovenský rýchlokorčuliar Lukáš Steklý obsadil na úvodnom podujatí Svetového pohára v Pekingu 14. miesto v eliminačnom hromadnom štarte B-divízie a do poradia si pripísal 11 bodov. V pretekoch „béčka“ na 1500 m mu patrila 25. priečka s časom 1:52,04 min., na 5000 m sa umiestnil o pozíciu nižšie s výkonom 6:35,16 min. Najbližšie sa predstaví v japonskom Obihire, kde sa uskutoční 2. kolo seriálu.