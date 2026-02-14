< sekcia Šport
Rýchlokorčuliar Stolz má druhé zlato, vyhral na 500 m
Bronz získal Kanaďan Laurent Dubreuil (+0,49).
Autor TASR,aktualizované
Miláno 14. februára (TASR) - Americký rýchlokorčuliar Jordan Stolz získal na ZOH 2026 druhé zlato, keď uspel na trati 500 metrov, a to v olympijskom rekorde 33,77 s. Rovnako ako na tisícke za ním na druhej priečke skončil Holanďan Jenning de Boo (+0,11 s). Bronz získal Kanaďan Laurent Dubreuil (+0,49).
Stolz aj De Boo nastúpili spoločne v trinástej z pätnástich jázd a spoločne sa potiahli k vrcholnému výkonu. Obaja prekonali hranicu dovtedajšieho olympijského rekordu 34,32, rovnako ako bronzový Dubreuil, ktorý nastúpil v desiatom páre. Zo zlata sa však napokon tešil 21-ročný Američan. Obhajca prvenstva a predchádzajúci držiteľ olympijského rekordu Číňan Kao Tching-jü obsadil 7. priečku časom 34,47.
ZOH 2026 v Miláne a Cortine - rýchlokorčuľovanie
muži - 500 m:
1. Jordan Stolz (USA) 33,77 s - olympijský rekord,
2. Jenning De Boo (Hol.) 33,88,
3. Laurent Dubreuil (Kan.) 34,26,
4. Damian Zurek (Poľ.) 34,35,
5. Sebastian Diniz (Hol.) 34,46,
6. Tacuja Šinhama (Jap.),
7. Kao Tching-jü (Čína) 34,47,
8. Marek Kania (Poľ.) 34,48,
9. Jevgenij Koškin (Kaz.) 34,56,
10. Wataru Morišige (Jap.) 34,62
