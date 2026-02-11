< sekcia Šport
Rýchlokorčuliar Stolz získal zlato na 1000 m
Na ovále v Miláne triumfoval v novom olympijskom rekorde 1:06,28 minúty o 0,50 sekundy pred Holanďanom Jenningom de Boom, bronz vybojoval Číňan Čung-jen Ning (+1,06 s).
Autor TASR
Miláno 11. feburára (TASR) - Americký rýchlokorčuliar Jordan Stolz získal na ZOH 2026 zlatú medailu v pretekoch na 1000 m trati. Na ovále v Miláne triumfoval v novom olympijskom rekorde 1:06,28 minúty o 0,50 sekundy pred Holanďanom Jenningom de Boom, bronz vybojoval Číňan Čung-jen Ning (+1,06 s). Stolz dosiahol v Taliansku životný úspech.
OH 2026 v Miláne a Cortine - rýchlokorčuľovanie:
muži - 1000 m: 1. Jordan Stolz (USA) 1:06,28 min - olympijský rekord, 2. Jenning De Boo (Hol.) 1:06,78, 3. Čung-jen Ning (Čína) 1:07,34, 4. Damian Žurek (Poľ.) 1:07,41, 5. Joep Wennemars (Hol.) 1:07,58, 6. Kjeld Nuis (Hol.) 1:07,65, 7. Daniele di Stefano (Tal.) 1:08,17, 8. Laurent Dubreuil (Kan.) 1:08,21, 9. Conor McDermott-Mostowy (USA) 1:08,48, 10. Koo Kyung-Min (Kór rep.) 1:08,53
