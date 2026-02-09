< sekcia Šport
Rýchlokorčuliarka Leerdamová zlatá na 1000 m v olympijskom rekorde
Dvadsaťsedemročná Leerdamová pridala do svojej olympijskej zbierky druhý cenný kov, pred štyrmi rokmi bola na rovnakej trati strieborná.
Autor TASR,aktualizované
Miláno 9. februára (TASR) - Holandská rýchlokorčuliarka Jutta Leerdamová získala na ZOH 2026 zlatú medailu v pretekoch na 1000 m. V pondelkovej súťaži triumfovala v novom olympijskom rekorde 1:12,31 min. V cieli zvíťazila s náskokom 28 stotín pred krajankou Femke Kokovou, bronz si vybojovala obhajkyňa titulu z Pekingu 2022 Miho Takagiová z Japonska (+1,64).
V Milánskej rýchlokorčuliarskej aréne bola od úvodu na čele Holanďanka Suzanne Schultingová, ktorá v prvej dvojici s domácou Maybritt Viglovou zašla čas 1:15,46 min. Pokorila ho až v 11. jazde Američanka Erin Jacksonová (1:15,00), no napokon to nestačilo ani na medailu. Rozhodlo sa až v samom závere, Koková potvrdila medailové ambície, v 13. jazde mala už na medzičase obrovský náskok v dvojici pred Brittany Boweovou z USA a napokon zdolala o 2,41 s v novom olympijskom rekorde aj líderku Jacksonovú. Hodila tak rukavicu najväčšej rivalke Leerdamovej, ktorá sa predstavila v záverečnej dvojici s Takagiovou. Leerdamová sa nenechala zaskočiť jazdou Japonky, ktorá prepálila štart, do posledného kola išla s náskokom 19 stotín na líderku a napokon vylepšila olympijský rekord ešte o 28 stotín.
„Je to neskutočné. Stále tomu nemôžem uveriť. Nemôžem sa dočkať, keď to oslávim s mojou rodinou a priateľmi. Je to splnený sen,“ vyhlásila podľa DPA Leerdamová, ktorej v hľadisku držal palce aj jej snúbenec, slávny influencer Jake Paul. „Vedela som, že únava ma nemôže zastaviť. Máte 80 rokov na to, aby ste sa z tohto zotavili. Tvrdo som o tento úspech bojovala, cítim sa šťastná, prekvapená a vďačná, že sa mi to podarilo.“ Holanďanky si tak napravili chuť po úvodnej súťaži na 3000 m, v ktorej nedosiahli na medailu.
Dvadsaťsedemročná Leerdamová pridala do svojej olympijskej zbierky druhý cenný kov, pred štyrmi rokmi bola na rovnakej trati strieborná. Okrem toho má vo vitríne aj päť zlatých medailí na MS na dlhých tratiach a dve na MS v šprintoch. Ďalších šesť titulov vybojovala na ME.
V Milánskej rýchlokorčuliarskej aréne bola od úvodu na čele Holanďanka Suzanne Schultingová, ktorá v prvej dvojici s domácou Maybritt Viglovou zašla čas 1:15,46 min. Pokorila ho až v 11. jazde Američanka Erin Jacksonová (1:15,00), no napokon to nestačilo ani na medailu. Rozhodlo sa až v samom závere, Koková potvrdila medailové ambície, v 13. jazde mala už na medzičase obrovský náskok v dvojici pred Brittany Boweovou z USA a napokon zdolala o 2,41 s v novom olympijskom rekorde aj líderku Jacksonovú. Hodila tak rukavicu najväčšej rivalke Leerdamovej, ktorá sa predstavila v záverečnej dvojici s Takagiovou. Leerdamová sa nenechala zaskočiť jazdou Japonky, ktorá prepálila štart, do posledného kola išla s náskokom 19 stotín na líderku a napokon vylepšila olympijský rekord ešte o 28 stotín.
„Je to neskutočné. Stále tomu nemôžem uveriť. Nemôžem sa dočkať, keď to oslávim s mojou rodinou a priateľmi. Je to splnený sen,“ vyhlásila podľa DPA Leerdamová, ktorej v hľadisku držal palce aj jej snúbenec, slávny influencer Jake Paul. „Vedela som, že únava ma nemôže zastaviť. Máte 80 rokov na to, aby ste sa z tohto zotavili. Tvrdo som o tento úspech bojovala, cítim sa šťastná, prekvapená a vďačná, že sa mi to podarilo.“ Holanďanky si tak napravili chuť po úvodnej súťaži na 3000 m, v ktorej nedosiahli na medailu.
Dvadsaťsedemročná Leerdamová pridala do svojej olympijskej zbierky druhý cenný kov, pred štyrmi rokmi bola na rovnakej trati strieborná. Okrem toho má vo vitríne aj päť zlatých medailí na MS na dlhých tratiach a dve na MS v šprintoch. Ďalších šesť titulov vybojovala na ME.
ZOH 2026 - rýchlokorčuľovanie
ženy - 1000 m: 1. Jutta Leerdamová 1:12,31 min - olympijský rekord, 2. Femke Koková (obe Hol.) +0,28 s, 3. Miho Takagiová (Jap.) +1,64, 4. Brittany Boweová (USA) +2,24, 5. Beatrice Lamarcheová (Kan.) +2,42, 6. Erin Jacksonová (USA) +2,69, 7. Rio Jamadová (Jap.) +2,85, 8. Suzanne Schultingová (Hol.) +3,15, 9. I Na-Hjun (Kór.rep.) +3,45, 10. Nikola Zdráhalová (ČR) +3,52
ženy - 1000 m: 1. Jutta Leerdamová 1:12,31 min - olympijský rekord, 2. Femke Koková (obe Hol.) +0,28 s, 3. Miho Takagiová (Jap.) +1,64, 4. Brittany Boweová (USA) +2,24, 5. Beatrice Lamarcheová (Kan.) +2,42, 6. Erin Jacksonová (USA) +2,69, 7. Rio Jamadová (Jap.) +2,85, 8. Suzanne Schultingová (Hol.) +3,15, 9. I Na-Hjun (Kór.rep.) +3,45, 10. Nikola Zdráhalová (ČR) +3,52