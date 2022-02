Rýchlokorčuliarka Pechsteinová naznačila olympijskú rozlúčku

Peking 19. februára (TASR) - Nemecká rýchlokorčuliarka Claudia Pechsteinová, ktorá v utorok oslávi jubilejné 50. narodeniny, naznačila, že ZOH v Pekingu sú jej posledné. V sobotňajších pretekoch s hromadným štartom obsadila deviate miesto, čo je pre ňu najlepší výsledok na jej ôsmych ZOH.



"Cítim sa, ako by som v Pekingu absolvovala rozlúčkové olympijské kolo," povedala po pretekoch pre agentúru DPA Pechsteinová, ktorá má na konte deväť olympijských medailí, z toho päť zlatých. Ďalší olympijský štart rekordérky v počte účastí na ZOH medzi ženami je nepravdepodobný. Samotná nemecká reprezentantka však pripomína, že ešte nie je za zenitom: "Dokázala som sa dostať do finále, to znamená, že som dosiahla svoj cieľ. Ukázala som, že aj napriek svojmu veku som stále vo forme. Som na seba veľmi hrdá."