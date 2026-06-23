Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 23. jún 2026Meniny má Sidónia
< sekcia Šport

Rýchlokorčuľovanie na ZOH 2030 by sa malo konať v Holandsku

.
Archívna snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Keďže vo Francúzsku nie je vhodná hala na rýchlokorčuľovanie, organizátori počítajú so známou halou Thialf v Heerenveene.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Lausanne 23. júna (TASR) - Rýchlokorčuliarske súťaže na zimných olympijských hrách 2030 vo Francúzskych Alpách by sa mali uskutočniť v holandskom Heerenveene. Výkonná rada Medzinárodného olympijského výboru (MOV) v pondelok schválila širší plán dejísk podujatia.

Keďže vo Francúzsku nie je vhodná hala na rýchlokorčuľovanie, organizátori počítajú so známou halou Thialf v Heerenveene. MOV však uviedol, že s jej vlastníkmi budú ešte potrebné ďalšie rokovania. Väčšina ľadových disciplín by sa mala konať v Lyone. Konkrétne dejiská pre curling, krasokorčuľovanie, ľadový hokej a šortrek však zatiaľ určené neboli. Pôvodne malo v kandidatúre významné miesto aj Nice na Francúzskej riviére, rokovania o organizácii ľadových súťaží však neboli úspešné.

Alpské lyžovanie sa uskutoční v strediskách Courchevel a Val d'Isere. Obe dejiská v uplynulých dvoch desaťročiach hostili majstrovstvá sveta. Informácie priniesla agentúra AP.
.

Neprehliadnite

HUDOBNÝ SVET SMÚTI: Zomrel jeden z najvplyvnejších producentov

GAŠPERÍKOVÁ: Zmena v jedinom géne DNA môže spôsobiť vážne ochorenie

SLOVENSKO SA ZAPOTÍ: Horúčavy pokračujú, vydali výstrahu pred teplom

VÁŽNA NEHODA V BRATISLAVE: Vodič zrazil dievča a ženu