Sáblíková zhodila sadru, po zlomenine začala opäť trénovať

Praha 19. mája (TASR) - Česká rýchlokorčuliarka Martina Sáblíková sa po zranení vrátila k tréningu. Trojnásobnej olympijskej šampiónke lekári po mesiaci zhodili sadru z pravej nohy, na ktorej si v apríli pri bežeckej príprave zlomila predpriehlavkovú kosť.



Sáblíková sa nešťastne zranila, keď pri preskakovaní potoka zle došliapla. "Po mesačnej pauze bolo poznať, že som nič nerobila. Zrazu som si pripadala veľmi voľná. Teraz sa prakticky učím znovu chodiť, čo je na súčasnej situácii asi to najťažšie," povedala Sáblíková pre sport.cz. Hoci chodí o barlách, už si mohla sadnúť na bicykel a jazdiť na trenažéri. Trénovať môže iba po hranicu bolesti. "Na behanie to ešte nie je. Ešte bude chvíľu trvať, kým sa vrátim do normálu," dodala 21-násobná majsterka sveta.