Rýchlostný kanoista Baláž sa dostal do finále aj na K1 1000 m

Račice 20. júna (TASR) - Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláž postúpil na ME v Račiciach do finále v disciplíne K1 1000 m. V piatkovom prvom semifinále obsadil poslednú postupovú tretiu priečku s mankom +3,357 s na víťazného Čecha Josefa Dostála. O medaily tak bude bojovať rovnako ako na polovičnej trati, na ktorej sa dostal do finále priamo zo štvrtkových rozjázd.



Semifinále bolo naopak konečnou pre Petra Kizeka na C1 1000 m. Obsadil v ňom 6. priečku, keď od postupovej trojice ho delilo viac ako šesť sekúnd. Do bojov o medaily sa nedostal ani slovenský štvorkajak na päťstometrovej trati. Posádka v zložení Csaba Zalka, Denis Myšák, Milan Dörner, Adam Botek skončila v semifinále na 7. priečke s mankom +3,307 od víťazných Portugalcov. Od postupovej tretej priečky mala odstup 2,357 s.