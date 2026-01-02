< sekcia Šport
Rydzeková odstúpila pre chorobu z Tour de Ski
Autor TASR
Berlín 2. januára (TASR) - Nemecká bežkyňa na lyžiach Coletta Rydzeková odstúpila zo série Tour de Ski pre chorobu. Nemecký lyžiarsky zväz (DSV) o tom informoval v piatok s tým, že sa rozhodol neriskovať vážnejšie ochorenie pred zimnými olympijskými hrami v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Rydzeková obsadila v úvodnej etape Tour de Ski - v šprinte voľnou technikou druhé miesto. Pred záverečnými dvoma pretekmi vo Val di Fiemme jej patrilo v celkovom hodnotení TdS 42. priečka.
