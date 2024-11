Rymarenko po prvom hetriku v lige: Vďaka patrí chalanom

Banská Bystrica 23. novembra (TASR) – Futbalisti Banskej Bystrice sa postarali o prekvapenie 15. kola Niké Ligy. V zápase proti Trenčínu strelili takmer polovicu gólov ako doposiaľ v celej jesennej časti. Na zasnežených Štiavničkách sa stretli najslabšie ofenzívy iba s 13 nastrieľanými gólmi, avšak túto negatívnu štatistiku domáci poriadne poopravili. Zvíťazili totiž 6:1, vôbec najvyšším rozdielom po opätovnom návrate do najvyššej súťaže.



Prvý hetrik v lige i za Banskú Bystricu dosiahol Martin Rymarenko, ktorý po zápase neskrýval radosť: „Som veľmi šťastný v prvom rade za to, že sme dokázali zvíťaziť. Veľmi dôležité tri body pre nás, lebo všetci vieme, aká je tá tabuľka nabitá, hrá sa o každý jeden bod. Vďaka patrí chalanom za môj hetrik, je to vizitka celého tímu. Vedeli sme, že v tejto sezóne nie sme až tak strelecky efektívni, takže sme sa snažili premeniť všetky šance a myslím, že sme ich mali ešte omnoho viac. Pán Boh zaplať za tých šesť. Určite si zoberiem loptu na pamiatku, nechám si ju podpísať chalanmi. Cítim sa veľmi dobre. Z tých troch mojich gólov bol najkrajší asi ten tretí.“ V Banskej Bystrici panovalo chladné počasie pod nulou. Trávnik bol uprataný od snehu, no miestami bol badateľný tvrdší terén. „Asi by sme mali hrávať častejšie, keď je takto chladno, pod nulou. Mráz nám neuškodil. Keďže je to môj prvý hetrik v lige, takže určite je to pre mňa špeciálne aj z tohto pohľadu,“ dodal Rymarenko.



Banskobystrický stredopoliar Timotej Záhumenský sa doposiaľ v tejto sezóne prezentoval iba prihrávkami na presné zásahy svojho tímu. Proti Trenčínu sa už aj gólovo presadil, keď zvýšil na 2:0 a výrazný podiel mal aj pri treťom góle na 3:0. Ani on tak neskrýval pozitívne emócie: „Ako som tu v Banskej Bystrici, tak sme ešte toľko gólov v lige nedali. Súper spravil pri dvoch góloch dosť veľké chyby vzadu, ale hrali sme aktívne a ich chyby pramenili z našej aktivity.. Okrem ich chýb sme si vypracovali ďalšie šance, ktoré sme nepremenili, ale aj premenili. Tešíme sa, že aj my defenzívnejší hráči sme dali góly. Je však jedno, kto dá gól, hráme na víťazstvo. Hádam sa teraz rozstrieľame a budeme viac strieľať a premieňať šance, lebo šance máme, len naša efektivita nie je vždy ideálna, teraz to vyšlo.“ Trenčania mali po zdrvujúcej prehre hlavy v smútku. Trénerovi Ivanovi Galádovi pripravili najvyššiu porážku v lige v jeho doterajšej kariére. Nestačil im ani premiérový zásah Lukáša Mikulaja v najvyššej súťaži, ktorým iba znížili na 1:3. Mladík tak z neho nemohol mať patričnú radosť, čo ani v mix zóne pred mikrofónmi netajil: „Zápas sme bohužiaľ vysoko prehrali, čo nás veľmi mrzí. Nezareagovali sme na druhý inkasovaný gól, a potom to už išlo z kopca. Prvý môj premiérový gól v lige ma teda neteší, keďže sme prehrali vysoko, čo sa nemôže stávať. Dúfam, že tých gólov budem dávať viac a budem pomáhať tímu. Bol som veľmi rád, že som dal prvý seniorský gól za A tím, ale bohužiaľ som ním nepomohol tímu. Dúfam, že nabudúce už ďalším gólom pomôžem.“ Iba 19-ročný dorastenec Trenčína hral v Banskej Bystrici prvýkrát v základnej zostave a v prvom polčase mal okrem gólu ešte jednu veľkú príležitosť. Napokon znížil na 1:3 hlavou. „Škoda našich chýb, nemôže sa stávať, aby sme také chyby a toľko veľa v zápase robili a po nich inkasovali,“ podotkol pri pohľade na defenzívu svojich spoluhráčov.