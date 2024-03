Rymarenko sa dotiahol na Polievku, trápenie Trenčína pokračuje

Banská Bystrica 30. marca (TASR) - Futbalisti Banskej Bystrice majú po sobotňajšom víťazstve v treťom kole nadstavby o udržanie sa v Niké lige nad Trenčínom 4:2 dvoch najlepších strelcov na čele štatistík najvyššej slovenskej súťaže. Do duelu nemohol zasiahnuť zranený kapitán Róbert Polievka, v doterajšom priebehu súťaže nastrieľal 11 gólov. Jeho spoluhráč Martin Rymarenko skóroval v sobotu dvakrát a má konte rovnaký počet gólov.



Rymarenko má jedenástku aj na drese "Je to pekná vizitka pre celý klub aj pre nás jednotlivcov, že sme dvaja hráči na čele tabuľky strelcov. Ja dúfam, že Robo Polievka sa dá čo najskôr dokopy, aby sme si to mohli rozdať spolu na ihrisku a potiahnuť mužstvo k dobrému umiestneniu. Určite nie je jednoduché hrať bez neho, je to naša ústredná postava, bez neho sa hrá ťažšie. A čo sa týka nejakých streleckých pretekov s Robom, možno ho teraz počkám štyri zápasy a nedám gól, uvidíme. Ale nie, ja verím, že sa dá čo najskôr do poriadku aj s Borisom Godálom a obaja nám opäť pomôžu na ihrisku."



Banskobystrický útočník zhodnotil aj víťazný duel s Trenčínom: "V zápase sme do 15. minúty mali trošku problém s vysokým pressingom Trenčanov, aj sme ich nechávali hrať, ale od pätnástej-dvadsiatej minúty sme sa im vyrovnali a dovolím si tvrdiť, že sme v určitých fázach boli i lepší. Je z toho zaslúžené víťazstvo. Potrebovali sme už túto domácu výhru, aj to herné prekliatie zlomiť. Chvalabohu sa to podarilo a sme za to veľmi radi. Čo sa týka mojich gólov, pri penalte som si počkal na pohyb brankára a vystrelil do druhej strany. Pri mojom druhom góle krásna prihrávka Marqiunha. Ja som bol tam, kde som mal byť a doklepol som to už iba do prázdnej bránky."



Banskobystričania zvíťazili doma na jar vôbec po prvýkrát. O víťazný zásah sa postaral striedajúci kanonier David Depetris, ktorému stačili iba tri minúty pobytu na ihrisku, aby strelil gól na 3:1 v 66. minúte. Po zápase neskrýval nadšenie: "Túžil som dať gól, chcel som pomôcť chlapcom. Musím priznať, že som bol trošku zaskočený, čakal som, že budem hrať od začiatku. Bol som nahnevaný, ale keď je hráč nahnevaný, tak má takto odpovedať na ihrisku. Pri mojom góle som spravil šprint ako Mbappé. Išiel som za obranu, potom som videl, že brankár už akosi nestíha, tak som spravil kľučku a ľavačkou som dal do prázdnej bránky. Vyzeralo to ľahko, ale bol to celkom pekný gól."



Depetris vysoko hodnotil aj kvalitu priameho súboja o siedmu priečku v tabuľke, ktorá môže tímu zaručiť barážové duely o účasť v pohárovej Európe: "Zápas bol dobrý, padlo v ňom šesť gólov. Na začiatku bolo tempo menšie, ale potom sa už chalani rozbehli, takisto aj Trenčania, takže bol to zaujímavý zápas. Bolo dobré, že sme to otočili z 0:1 na 3:1, hostia dali na 3:2, ale my sme dali na 4:2. Doma sme už chceli vyhrať, potrebovali sme to. Proti Trenčínu, ktorý hrá dobre a tlačí väčšinu tímov, si víťazstvo ceníme."



Trenčania mali dobrý vstup do zápasu. Vysoko napádali rozohrávku súpera a dokázali otvoriť skóre stretnutia. Postupne však upustili od tohto systému, napriek tomu mohli viesť 2:0 a na začiatku druhého polčasu obnoveným aktívnym systémom vyrovnať na 2:2. "Začali sme dobre, dal som gól, viedli sme 1:0. Potom sme začali robiť ľahké chyby, nezískavali sme loptu na polovici súpera a objavili sa chyby vzadu a do polčasu sme prehrávali 1:2. V druhom dejstve sme sa s tým snažili niečo robiť, mali sme tam šance i ďalšie dobré situácie na 2:2, no nepadlo nám to a súper dal následne z protiútoku na 3:1 a už to bolo pre nás ťažké. V prvom polčase sme sa v teplom počasí pri presingu veľa nabehali, ubudlo nám síl a tie nám chýbali vzadu, preto súper chodil poľahky na našu bránku," zhodnotil duel strelec prvého trenčianskeho gólu Artur Gajdoš. Netajil sklamanie nad nepriaznivou šesťzápasovou sériou bez výhry pri počte tri remízy a tri prehry: "Nemôže s nami takto zamávať sklamanie, že sme neuhrali prvú šestku. Trápime sa a musíme so sebou niečo spraviť a začať vyhrávať."



Trenčanom nemohol v dueli pomôcť brankár Kukučka, ktorý sa zranil na konci predzápasovej rozcvičky. Na poslednú chvíľu ho nahradil Vozinha, ktorý inkasoval štyri góly. "Bolo to pre Vozinhu nepríjemné, že išiel takto narýchlo chytať, musel sa na rýchlo pripraviť. Avšak sme profíci a musí sa s tým vysporiadať," dodal na margo tejto situácie Gajdoš.



Trenčín stráca po sobotňajšej prehre na ôsmom mieste tabuľky na siedmu Banskú Bystricu už šesť bodov.