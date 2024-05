Rytieri odvrátili oslavy Levíc, Madzin: Nezvládli sme to

Levice 18. mája (TASR) - Prvá domáca prehra v play off prišla pre basketbalistov Patrioti Levice v nesprávnom čase. Všetko mali pripravené a nachystané na ukončenie finálovej série a vypuknutie majstrovských osláv, ale súper zo Spiša mal odlišné plány. Po zmazaní 12-bodového manka ustál aj záverečný nápor súpera a Niké Slovenskú basketbalovú ligu tak čaká minimálne ešte jeden súboj medzi týmito dvoma družstvami.



Domáci nenadviazali na prvé dva finálové zápasy, v ktorých celkom pohodlne dokráčali k víťazstvám. Od úvodu ich zväzovala nervozita a atmosféra, všetci v zaplnenej levickej športovej hale si totiž nepripúšťali iný scenár, ako tretí triumf v rade a úspešný koniec finálovej série. "Myslím si, že očakávania boli veľké a každý z nás to tak cítil. Sú to situácie, ktoré si treba zažiť, mať s nimi skúsenosť a zvládnuť ich. My sme to nezvládli, ale séria sa neskončila. Je pred nami ešte ďalší zápas, ktorý verím, že ideme zvládnuť,“ povedal pre TASR tréner Levíc Michal Madzin.



Spišiaci ťahali v prvom polčase za kratší koniec, čo sa odrazilo aj na skóre – 29:38. Navyše, viacerí hráči mali problémy s faulami, takže o to cennejšie je odvrátenie konca sezóny a prvý úspech vo finále. "Naša rotácia sa zúžila, sme bez Fuseka, u ktorého vieme, že je dôležitý a rozdielový hráč. Je to najlepší hráč v lige z pohľadu doskokov a blokov. My musíme niektoré veci prispôsobiť, keďže nám teraz chýba. Jasné, že je to vyčerpávajúce, pretože mnohé veci vyriešil sám. Treba zregenerovať a pripraviť sa na ďalší zápas, fyzicky a mentálne,“ myslí si kouč Rytierov Teo Hojč.



Karta sa v priebehu pár minút otočila a Patrioti stratili pevnú pôdu pod nohami. Hostia sa dostali na koňa a ťažili z toho až do poslednej sekundy. "Spišská Nová Ves mala výbornú tretiu štvrtinu. Dostali sme veľa bodov, naopak v útoku sme sa ťažko presadzovali. Akonáhle sa dotiahli, tak bolo ťažké nájsť zodpovednosť v útoku na riešenia, ktoré by boli pre nás efektívne,“ uviedol Madzin.



Akonáhle sa hostia dostali do priaznivého stavu, tak sa kompletne zmenil tón zápasu. Diktovali dianie na palubovke a Levičania boli prvýkrát v tejto sérii v stave, že museli reagovať. To sa im až do koncovky úplne podľa predstáv nedarilo. "Vedeli sme, že nemáme čo stratiť. Išli sme do toho naplno a vyplatilo sa nám to. Mali sme aj kúsok šťastia, ale to patrí k športu. Myslím si, že rozhodla záverečná obrana. Dobre sme to ubránili, prebrali si to a Adaway mal ťažkú strelu za tri body. V tom sa to rozhodlo. Som toho názoru, že výhra nás nakopne. Doma sa posnažíme zabojovať o ďalšie víťazstvo,“ zhodnotil krídelník hostí Adam Antoni.



Domáci v koncovke vykresali nádej, ale séria drobností, plus nevydarená posledná strela v časovej tiesni, umožnila napokon súperovi spustiť oslavy z úspechu a viac ako 2300 divákom priniesť sklamanie. "Spišská hrala dobre, padali im strely. Nepovedal by som, že sme ich podcenili, ale nehrali sme tak agresívne, ako v predchádzajúcich zápasoch. Vypomstilo sa nám to. Ťažko povedať, či to bola nervozita. V konečnom dôsledku, veľa striel sme nepremenili a možno sme hrali trochu zbrklo. Mohlo sa to na tom podpísať, ale myslím si, že máme dosť skúsené družstvo na to, aby sa toto nestalo. Nezačali sme druhý polčas tak, ako zvykneme. Na druhej strane, Spišská Nová Ves sa chytila a my sme ich nezastavili. Gratulujem im k výhre, hrali fakt dobrý zápas. Nevzdali sa, aj keď prehrávali 0:2 na zápasy a v stredu teda pokračujeme,“ dodal za domácu stranu David Abrhám.



Štvrtá konfrontácia medzi Spišskými Rytiermi a Patriotmi Levice sa uskutoční v stredu 22. mája o 18.30 h.