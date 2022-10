Rytieri si opäť zahrajú v Európe, Hojč: Všetci sme radi

Spišská Nová Ves 11. októbra (TASR) - Basketbalisti Spišských Rytierov budú druhý rok za sebou súčasťou Alpsko-jadranského pohára. Účinkovanie v D-skupine odštartujú duelom v rumunskom Temešvári (streda 12. októbra o 17.30 h). Tím okolo skúseného trénera Tea Hojča by si rád zahral aj v tejto sezóne play off.



Rytieri si v predchádzajúcom ročníku premiérovo vyskúšali Alpsko-jadranský pohár, v prvej účasti sa dostali do Final Four, konkrétne do semifinále. Dobrá skúsenosť z pôsobenia sa pretavila do pokračovania v tejto súťaži, čo teší Hojča: "Všetci v klube sme radi, že môžeme hrať medzinárodnú súťaž, ktorá je dôležitá z pohľadu zlepšovania úrovne slovenskej ligy, nášho klubu a slovenských hráčov, ktorých máme pomerne dosť. Aj kvôli nim sme chceli hrať medzinárodnú súťaž, aby mohli rásť a rozvíjať sa. Toto sú najpodstatnejšie veci, pre ktoré sme sa rozhodli hrať Alpsko-jadranský pohár. Ako tím budeme cestovať, budeme spolu a verím tomu, že to pomôže k ešte lepšej tímovej chémii."



Niektorí hráči už majú skúsenosti z medzinárodnej konfrontácie, pre mnohých to bude nová výzva. Alpsko-jadranský pohár sa svojou úrovňou každý rok zdvíha, čo dokazuje aj účasť viacerých popredných tímov z okolitých krajín. "Je to pre mňa nová súťaž, keďže som ju ešte nehral. Sám som zvedavý, akú bude mať úroveň. Chceme ísť k tomu ako v lige, od zápasu k zápasu. Spravíme všetko, aby sme v stredu zvíťazili," vyjadril sa pre TASR krídelník Spišiakov Tomáš Mrviš.



Novovešťania síce na úvod nového ligového ročníka neuspeli, ale následne dosiahli dve víťazstvá proti Komárnu a Svitu. Do Alpsko-jadranského pohára tak vstupujú v dobrej nálade. "Tri ligové zápasy nám určite pomohli, aby sme mohli vidieť nejaké veci. Hlavne som spokojný s tým, že sme každé stretnutie hrali lepšie, ako to predošlé. Ešte sme však ďaleko od toho, kde by sme mohli byť. Je ešte mnoho vecí, na ktorých individuálne a kolektívne musíme pracovať. Sme ešte vo fáze, keď sa spoznávame," myslí si Hojč.



Na úvod jeho zverencov čakajú najdlhšia cesta a už rozbehnutý súper Temešvár. Držiteľ divokej karty už vstúpil do Alpsko-jadranského pohára, v rámci tzv. Opening Eventu zvíťazil nad Zabokom (88:63) a Rogaškou (103:97). "Samozrejme, pozreli sme si dva zápasy Temešváru v Alpsko-jadranskom pohári. Sezónu začali super, celkovo majú na konte šesť výhier v rade. Toto hovorí dosť o tom, o aké silné mužstvo ide. Nosnými hráčmi Temešváru sú hlavne legionári, väčšina z nich má cez 30 rokov, odohrali mnoho sezón v silných súťažiach. Je to skúsené družstvo, ktoré hrá veľmi systémovo a veľmi inteligentne. V obrane a v útoku sú tímoví, body sú tak rozložené na 5-6 hráčov. Hrajú tiež dostatočne tvrdo a múdro," uviedol tréner Rytierov.



Slovenský zástupca by sa rád opäť po roku predstavil v play off. "Náš cieľ v Alpsko-jadranskom pohári je postup zo skupiny, aj keď vieme, že to nebude vôbec jednoduché. Ideme sa pobiť o účasť v ďalšej fáze súťaže. Chceme tiež túto súťaž využiť na zlepšovanie našej hry a tímovej chémie," dodal Hojč.