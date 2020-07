S Čišovským sa prišli v Plzni naposledy rozlúčiť stovky ľudí

Plzeň 3. júla (TASR) - Okrem najbližšej rodiny a priateľov sa s bývalým slovenským futbalovým reprezentantom Mariánom Čišovským prišli v piatok naposledy rozlúčiť aj viacerí jeho bývalí spoluhráči. Medzi prvými dorazili do Veľkej obradnej siene na hlavnom cintoríne v Plzni jeho krajania a exspoluhráči Matúš Kozáčik a Marek Bakoš.



Na pietnej akcii sa zúčastnili aj Pavel Horváth a šéfovia plzenskej Viktorie Tomáš Paclík a Adolf Šádek, kondolovať prišiel aj predseda Futbalovej asociácie ČR Roman Berbr. Smútočný obrad bol verejný a Čišovskému prišlo vzdať úctu aj množstvo futbalových fanúšikov.



Do posledného dňa stála po jeho boku manželka Martina, s ktorou vychovával tri deti. "Ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť s naším Mariánom. Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými sa snažili zmierniť náš žiaľ. Srdečne ďakujeme každému za tichú spomienku na Mariána. Veľké ďakujem patrí futbalovému klubu Viktoria Plzeň. Zároveň by som chcela poprosiť médiá o rešpektovanie nášho súkromia," uviedla Čišovského manželka v oficiálnom vyjadrení pre médiá.



Čišovský zomrel v nedeľu vo veku 40 rokov. Od roku 2014 bojoval s nevyliečiteľnou amyotrofickou laterálnou sklerózou (ALS). Hral za Humenné, Inter Bratislava, Žilinu, Artmediu Petržalka, Politehnicu Temešvár a od roku 2011 za Plzeň. V národnom tíme zaznamenal 15 štartov, v roku 2000 sa predstavil na OH v Sydney, o účasť na MS 2010 v JAR ho pripravilo zranenie.



"Pre celý klub je to veľmi ťažký deň. Zmieriť sa s jeho odchodom je pre nás veľmi ťažké. Marián bol nielen výborný hráč, ale predovšetkým skvelý človek a bojovník. Pre nás všetkých je vzor," citoval idnes.cz slová Václava Hanzlíka, tlačového hovorcu Viktorie Plzeň.