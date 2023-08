S Hossom lomcovali pri rozlúčke emócie: Mal som čo robiť

Trenčín 19. augusta (TASR) - Záverečná bodka Mariána Hossu za kariérou sa niesla v znamení spomienok. Slovenský hokejista odohral v piatok v Trenčíne svoj posledný zápas a rozlúčil sa tak, ako si ho pamätajú fanúšikovia počas jeho pôsobenia v NHL, či v drese slovenskej reprezentácie. Strelil dva góly a dočkal sa aj pochvaly od všetkých účastníkov exhibície Good Bye Game. Tí vyzdvihli organizáciu tejto akcie.



Hossa sa najskôr prihovoril fanúšikom pred úvodným buly a potom aj po zápase. A to nielen pred zrakmi vypredaného štadióna v Trenčíne, ale aj pred svojimi najbližšími: "Bolo to zaujímavé. Ja sa skoro nikdy nerozplačem, ale teraz som mal čo robiť. Som rád, že som to zvládol, atmosféra bola vynikajúca. Veľmi ma teší, že si ľudia našli cestu a že si to užili tak ako ja. Budú na to asi dlho spomínať."



Organizátori museli pred zápasom upraviť menoslov účastníkov akcie. Do Trenčína však prišli takmer všetci, ktorých oslovili. "Mne to navrhol agent Peťo Neveriš, nebol som tomu naklonený, ale postupne sa mi to začalo páčiť. Išli sme do toho s malou dušičkou a potom sa to nabaľovalo. Potvrdilo mi účasť asi 80 percent hráčov. To niečo znamená. Škoda, že neprišiel Henrik Zetterberg, ale rozbil si koleno na futbale. Patrickovi Sharpovi zomrel brat a otočili ho v lietadle. Smutná udalosť. Volal som s ním, nebol to príjemný rozhovor. Život si preto treba užiť, pokiaľ to len ide, lebo nikdy neviete, čo sa môže stať. A ja som si to užil aj za ´Sharpyho´. A myslím, že aj my všetci. Chalanom sa veľmi páčilo a ďakovali mi, že tu mohli byť," dodal Hossa.



Jeden z najúspešnejších hráčov v histórii slovenského hokeja si zahral za oba tímy. Prvú polovicu duelu mal na sebe biely dres, druhú čierny. V oboch skóroval a oba zásahy divákom pripomenuli, aký to bol výnimočný hráč. "Ja na ľad vôbec nechodím a ani po tom nejako netúžim. Teraz som si bol niekoľkokrát zakorčuľovať, aby som sa do toho dostal. Áno, skóroval som, ale to máte ako s bicyklovaním. Človek to nezabudne."



Voľného času Hossa veľa nemá, ale pri hokeji by vďaka zaujímavej ponuke od jeho bývalého klubu, s ktorým získal tri Stanleyho poháre, mohol zostať. "Venujem sa firme, mám tri deti, venujem sa aj im. Mám málo času, mám aj golfové ihrisko. Máme teraz jednu akciu s Blackhawks, teraz tam pôjdem, uvidíme, či sa posunieme ďalej v nejakej spolupráci. Mal by som to robiť tu na Slovensku. Dostal som aj ponuku presťahovať sa do Chicaga, že by som to robil naplno a bol by som viac zapojený v klube, ale to som odmietol. Ale nejaké veci si viem predstaviť."



V Chicagu momentálne spomínajú na zlaté časy klubu a na úspechy partie okolo Hossu a jeho spoluhráčov, ktorí sa predstavili aj v piatkovej exhibícii. Mužstvo postupne prešlo generačnou výmenou, no v uplynulom drafte získalo vedenie klubu Connora Bedarda, obrovský talent kanadského hokeja. A okolo neho by mohla vyrásť opäť partia, ktorá by priniesla ďalšie trofeje. "Máte obdobie víťazstiev a potom príde útlm. Je ťažké udržať takú partiu akú sme mali my. My sme dokázali vyhrávať, minulý rok odišiel ako posledný z tejto éry kapitán Patrick Kane. Symbolicky. Keďže kapitán odchádza ako posledný. Budú stavať na Bedardovi, bol som s ním, má našliapnuté veľmi vysoko. Je to milý chalan, na ľade je nepríjemný. Bude superhviezda, bol som z neho nadšený. Hlavu má nastavenú dobre," uzavrel Hossa.