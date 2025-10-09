< sekcia Šport
S. Íri majú rešpekt, Bradley: „Len málo tímov zdolalo Nemcov“
Severných Írov čakajú v domácom Windsor Parku dva kľúčové zápasy z pohľadu nádeje na postup na MS 2026 v USA, Mexiku a Kanade.
Autor TASR
Belfast 9. októbra (TASR) - Futbalový reprezentant Conor Bradley zo Severného Írska pred piatkovým duelom kvalifikácie MS 2026 proti Slovensku uviedol, že Slováci majú veľmi dobrý tím. Podľa trénera reprezentácie Michaela O'Neilla majú „sokoli“ oveľa viac skúseností.
Severných Írov čakajú v domácom Windsor Parku dva kľúčové zápasy z pohľadu nádeje na postup na MS 2026 v USA, Mexiku a Kanade. „V hre sú tri body. Bolo by hlúpe, ak by ľudia odpísali Luxembursko, odohrali sme tam náročný zápas, rovnako ako Slovensko. Vieme, že ak zvíťazíme, bodovo sa dotiahneme na Slovensko. Očakávame, že Nemecko zdolá Luxembursko a potom budú mať tri tímy šesť bodov po troch zápasoch. A potom privítame v pondelok Nemcov,“ citoval portál BBC 56-ročného trénera O'Neilla.
Najbližší súper zverencov Francesca Calzonu na úvod kvalifikačnej A-skupiny zvíťazil v Luxembursku 3:1 a v Nemecku prehral 1:3. Severní Íri sa chcú prebojovať na svetový šampionát prvýkrát od roku 1986. Spoliehajú sa aj na mohutnú podporu domácich priaznivcov. „V takýchto zápasoch je cítiť tlak a človek to naozaj spozná, až keď vstúpi na ihrisko. Ale toto je veľmi mladý tím a nemá čo stratiť, môže len získať. To hráčom neustále opakujem,“ povedal bývalý kormidelník Stoke City, ktorý informoval, že jeho 27-členný káder je kompletne zdravotne v poriadku.
Proti Slovensku ho čaká 99. zápas v pozícii hlavného trénera Severného Írska. „Slovensko je silný tím, veľmi skúsený. Má omnoho viac skúseností, než máme momentálne my. Ale my máme zase iné prednosti, ktoré musíme v piatkovom zápase ukázať,“ dodal O'Neill.
Na slová trénera nadviazal pravý obranca Bradley: „Windsor Park pravdepodobne prinesie svoju najlepšiu možnú atmosféru počas týchto dvoch zápasov, takže sa musíme vysporiadať s očakávaniami. Mám plnú dôveru v tento tím, máme naozaj dobrú skupinu hráčov. Cítime sa byť viac pripravení ako v predošlej kvalifikácii na majstrovstvá Európy. Nazbierali sme skúsenosti, čo nám, verím, pomôže,“ vyhlásil 22-ročný hráč anglického šampióna FC Liverpool.
Bradley vyzdvihol aj víťazstvo Slovenska 2:0 nad Nemeckom. „Myslím, že to víťazstvo prekvapilo každého, rovnako aj mňa. Nemci majú top tím a len málo tímov ich zdolalo počas uplynulých rokov. Slovensko má veľmi kvalitný tím s dobrými hráčmi, ale takých máme aj my, takže sa na zápas tešíme.“
