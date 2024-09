S kempom NHL sa rozlúčil aj Chromiak

Los Angeles 29. septembra (TASR) - S kempom tímov hokejovej NHL sa v nedeľu rozlúčili napokon dvaja Slováci. Okrem Dalibora Dvorského, ktorého na farmu do Springfieldu poslal St. Louis Blues, sa do AHL presúva aj ďalší útočník Martin Chromiak. V príprave absolvoval jeden duel a do kanadského bodovania sa nezapísal. Tím Los Angeles Kings ho presunul do klubu Ontario Reign.



V tréningových kempoch už nepokračujú ani ďalší šiesti slovenskí hráči, ktorí sa snažili vybojovať si miesto v NHL. Sú nimi Juraj Pekarčík (St. Louis Blues), Jozef Viliam Kmec (Vegas Golden Knights), Martin Mišiak (Chicago Blackhawks), Samuel Kňažko (Columbus Blue Jackets) a Filip Mešár (Montreal Canadiens).