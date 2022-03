Severné Macedónsko chce ďalšiu senzáciu, Santos očakáva náročný zápas

program finále európskej baráže MS 2022 - utorok 29. marca:



vetva B



20.45 Poľsko - Švédsko /Chorzów, rozhoduje: Daniele Orsato (Tal.)/



vetva C



20.45 Portugalsko - Severné Macedónsko /Porto, Anthony Taylor (Angl.)/



vetva A (jún):



Wales - víťaz Škótsko/Ukrajina

Bratislava 28. marca (TASR) - Futbalistov Severného Macedónska po senzačnom vyradení úradujúcich majstrov Európy Talianov (1:0) delí už len jeden krok od historickej účasti na svetovom šampionáte. Tréner Blagoja Milevski sa nechal počuť, že jeho tím sa neuspokojí s postupom do semifinále európskej baráže MS 2022 a urobí všetko pre to, aby pokoril aj ďalšieho favorita z Portugalska. Duel v Porte je na programe v utorok o 20.45 SELČ, v druhom finále baráže sa v rovnakom čase domáci Poliaci pobijú v Chórzowe o miestenku do Kataru so Švédmi. Finále vetvy A sa uskutoční až v júni, Wales sa v ňom stretne s víťazom súboja Škótsko - Ukrajina, ktorý odložili po ruskej invázii na Ukrajinu.Reprezentanti Severného Macedónska šokovali futbalový svet triumfom v Palerme nad štvornásobnými svetovými šampiónmi Talianmi. Zariadil ho v nadstavenom čase presnou strelou spoza šestnástky Aleksandar Trajkovski.citoval Milevského oficiálny web UEFA. Výsledok semifinále nebol náhodný, tím z dvojmiliónovej balkánskej krajiny, ktorý je vo svetovom rebríčku na 67. mieste, dokázal okrem skalpu "squadry azzurra" vyhrať v kvalifikačnej skupine aj na pôde Nemecka (2:1). V Portugalsku hral už v roku 2012 v prípravnom stretnutí a dokázal v Leirii uhrať bezgólovú remízu. Severomacedónci sa vlani premiérovo predstavili na ME, na EURO 2020 skončili v základnej skupine, teraz majú na dosah historicky prvý štart na MS.Portugalci, jasní favoriti duelu, sa usilujú o ôsmu účasť na svetovom šampionáte, už šiestu v sérii. Tréner Fernando Santos očakáva náročný zápas:To dokázali majstri Európy z roku 2016 zdolať v semifinále baráže 3:1. Santosovi budú na Estadio do Dragao v Porte chýbať pre zranenie brankár Anthony Lopes a záložník Ruben Neves, koronavírus vyradil stopéra Pepeho, k dispozícii však už bude obranca Joao Cancelo. Súpera nepodceňuje ani stredopoliar Joao Moutinho:Ronaldo a spol. prežili v semifinále kritickú chvíľu, keď za stavu 2:1 nepremenil Burak Yilmaz pokutový kop. Následne spečatil výhru Matheus Nunes. Portugalci už nechcú zažiť podobné sklamanie ako v závere kvalifikačnej skupiny, keď vlani v novembri podľahli doma Srbsku 1:2, čo ich stálo priamu miestenku na MS.povedal podľa AFP stredopoliar Bernardo Silva.V druhom utorkovom barážovom súboji Poliaci privítajú Švédov, ktorí sa do finále prebojovali po domácom víťazstve nad Českom 1:0 po predĺžení. Rozhodol o ňom po vydarenej kombinácii Robin Quaison.vyjadril sa tréner "troch koruniek" Janne Andersson.Pre chorobu vynechal duel s ČR Ludwig Augustinsson, zranenie trápi ďalšieho obrancu Martina Olssona. Švédi sa snažia o trinástu účasť na MS, v Rusku 2018 postúpili až do štvrťfinále.Poliaci si postup do finále baráže zaistili automaticky po vylúčení Ruska zo súťaže pre inváziu na Ukrajinu. So Švédmi majú negatívnu bilanciu, keď s nimi prehrali uplynulých šesť vzájomných zápasov v rade. So severanmi sa stretli už vlani na EURO 2020, v Petrohrade im v základnej "slovenskej" skupine podľahli po dvoch góloch Emila Forsberga 2:3.prezradil tréner Czesław Michniewicz. Ten sa bude spoliehať na kanonierske schopnosti Roberta Lewandowského, k dispozícii však nebude iný útočník Arkadiusz Milik, ktorý utrpel vo štvrtkovom prípravnom stretnutí v Škótsku (1:1) zranenie zadného stehenného svalu. Choroba vyradila Macieja Rybusa, pre zranenie pauzuje obranca Pawel Dawidowicz a Mateusz Klich bude chýbať pre kartový trest.V baráži sa hrá o posledné tri európskej miestenky na MS, na šampionát už postúpilo desať víťazov kvalifikačných skupín - Nemecko, Dánsko, Francúzsko, Belgicko, Chorvátsko, Španielsko, Srbsko, Anglicko, Švajčiarsko a Holandsko.