Š. Nemec nemal ohľadom svojho príchodu pochybnosti: Jasná voľba

Žilina 30. apríla (TASR) - Slovenský hokejista Šimon Nemec ani chvíľu neváhal nad tým, či posilní národný tím na tohtoročných MS v Česku. Jeho tím New Jersey Devils nepostúpil v zámorskej NHL do play off a 20-ročný obranca tak bol bez klubových povinností. Na utorkovom zraze v Žiline, kde reprezentácia odohrá v piatok prípravný zápas proti Poľsku, neskrýval veľké očakávania.



"Nálada je super, pár dní som bez ľadu, pretože som oddychoval. Očakávania sú najvyššie, budeme ich však rozoberať až s plnou zostavou," uviedol Nemec a vyjadril sa aj k slovenskej defenzíve, ktorá na papieri nemá také zvučné mená ako útok: "Ja si myslím, že po týždni bude tá obrana najsilnejším článkom tímu." Nemec sa predstaví už na svojom štvrtom svetovom šampionáte, minulý rok sa pripojil k tímu až počas MS. "Voľba bola jasná a jasná bude vždy," povedal k svojmu vzťahu k reprezentácii Slovenska.



V tejto sezóne si odkrútil aj premiéru v NHL. Hneď v úvodnom zápase mal dve asistencie, celkovo v 60 stretnutiach nazbieral 19 bodov s bilanciou 3+16. "Keď som ešte nebol v NHL, zdalo sa mi, že obrancovia len útočia a veľmi nebránia. Videl som, že je to inak, dostal som sa do toho a zlepšil som sa. Táto úloha je veľmi nedocenená," povedal Nemec a pokračoval: "Myslím si, že som sa zlepšil vo všetkom. Zistil som, že niekedy je menej viac a hokej nie je len o bodoch."



Vyjadril sa aj k možnému príchodu Martina Fehérváryho a Erika Černáka, jediných dvoch Slovákov, ktorí štartovali v tomto ročníku v play off NHL. "Počas sezóny som bol v kontakte s 'Fehym', veľmi chcel prísť. Ohľadom Erika netuším, ale verím, že sa to podarí," dodal Nemec. Jeho tím čaká v piatok siedmy a predposledný prípravný zápas pred MS v Česku. Slováci hrali doposiaľ proti Švajčiarsku, ktoré zdolali dvakrát v Humennom (3:0, 5:3). V úvodnom zápase v Nemecku prehrali 3:7 a v ďalšom zvíťazili 5:4 pp. Naposledy absolvovali dve stretnutia proti Čechom v Trenčíne (2:4) a Bratislave (1:4). Do MS ich čaká ešte duel s USA (7.5.) a svoje účinkovanie v ostravskej B-skupine začnú 10. mája proti Nemecku.