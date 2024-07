S výmenou odznakov u Schmiedlovej nikto neuspeje, zabudla si ich

Paríž 28. júla (TASR) - Súčasťou koloritu olympijských hier je aj tradičné vymieňanie odznakov. Malé kovové suveníry, ktorými sa prezentujú asi všetky krajiny na OH, sú súčasťou olympijského diania od začiatku 20. storočia. Športovci a funkcionári si ich začali vymieňať na znamenie priateľstva. S ponukou na výmenu sa na olympiáde 2024 v Paríži niekoľkokrát stretla aj slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová, no žiadajúcim o výmenu radosť neurobila.



Dôvod je prozaický, odznaky si so sebou nepriniesla. "Ja som ich zabudla doma. Ale môj tréner ich zbiera. Vždy ma to prekvapí, ako sa to rozšíri," povedala Schmiedlová.



Jej súperky ju už s prosbou o výmenu zastavili niekoľkokrát. "Všetky tenistky to zbierajú a pýtajú ich odo mňa a vymieňajú. Mňa zachraňuje tréner. Všetci okolo mňa z toho majú radosť, na OH v Riu som to zbierala aj ja. Dokonca som niektorým hráčkam sľúbila, že im odznaky prinesiem na ďalší turnaj, takže nevadí," povedala so smiechom slovenská tenistka.



Ako pre TASR prezradil jej tréner Ladislav Simon, svojej zverenke pomohol dvakrát, odznaky si totiž mení aj on. "Mám ich už asi pätnásť," prezradil.