S. Williams údajne dostane od organizátorov Queen's Clubu voľnú kartu
Autor TASR
Londýn 28. mája (TASR) - Americká tenistka Serena Williamsová údajne rokuje o návrate do profesionálneho tenisu na turnaji WTA 500 Queen's Club v Londýne. Bývalá mužská svetová jednotka a dobrý priateľ Williamsovej Andy Roddick v podcaste „The Served podcast“ tvrdí, že 23-násobná grandslamová šampiónka nastúpi vo štvorhre po boku Kanaďanky Victorie Mbokovej. Informoval o tom aj britský denník Daily Telegraph. Pre prípadný štart by potrebovala voľnú kartu.
Štyridsaťštyriročná Američanka odohrala svoj nateraz posledný profesionálny zápas na US Open v roku 2022. Sama však nikdy nehovorila o ukončení kariéry a spomínala skôr „odklon“ od tenisu. Špekulácie o jej možnom návrate sa šíria odvtedy, čo sa vlani v decembri zistilo, že sa opäť zapojila do antidopingového programu. Ten predstavuje nevyhnutnú podmienku na to, aby mohla opäť hrať na turnajoch.
Turnaj na tráve je generálkou na Wimbledon a ženská časť sa začína 8. júna. V hre sú ešte stále dve voľné karty pre štvorhru.
