S. Williamsová vynechala tréning pred návratom na turnaji v Eastbourne

Eastbourne 21. júna (TASR) - Americká tenistka Serena Williamsová v pondelok vynechala plánovaný tréning. Dvadsaťtrinásobná grandslamová víťazka sa pripravuje na návrat do súťažného kolotoča po ročnej prestávke, ktorý absolvuje vo štvorhre s Ons Jabeurovou z Tuniska na turnaji WTA v Eastbourne. V utorok nastúpia proti česko-španielskej dvojici Marie Bouzková, Sara Sorribesová Tormová.



Williamsová odohrala zatiaľ posledný súťažný zápas v 1. kole vlaňajšieho Wimbledonu, počas ktorého sa zranila. Ani tentoraz by však na ňom nemala chýbať, keďže od organizátorov dostala voľnú kartu. S 23 grandslamovými titulmi má šancu dotiahnuť sa na Austrálčanku Margaret Courtovú. V rokoch 2018 a 2019 sa jej to nepodarilo, keď nevyužila štyri finálové možnosti.



Jabeurová bola nadšená zo skutočnosti, že nastúpi po boku hrajúcej tenisovej legendy. "Je to neuveriteľné, že ma (Serena) požiadala, aby som bola súčasť jej cesty späť na súťažné dvorce. Som však dobrý strážca tajomstiev, keďže som to vedela už od Roland Garros, no nikomu som to nepovedala," zažartovala 27-ročná Jabeurová, ktorá odstúpila z dvojhry v Eastbourne. Na štvorhru so Serenou Williamsovou sa naladila víťazstvom vo dvojhre na turnaji v Berlíne, keď jej finálová súperka Švajčiarka Belinda Benčičová skrečovala.