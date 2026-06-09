< sekcia Šport
S. Williamsovej vyšiel návrat, v Londýne postúpila do 2.kola debla
Spoločne s Kanaďankou Victoriou Mbokovou zdolali v úvodnom kole britsko-americký pár Erin Routliffeová, Nicole Melicharová 7:6 (2), 6:2.
Autor TASR,aktualizované
Londýn 9. júna (TASR) - Americkej tenistke Serene Williamsovej vyšiel návrat do súťažného kolotoča po takmer štvorročnej prestávke. Bývalá svetová jednotka postúpila v utorok do 2. kola štvorhry na trávnatom turnaji WTA 500 v londýnskom Queen's Clube. Spoločne s Kanaďankou Victoriou Mbokovou zdolali v úvodnom kole britsko-americký pár Erin Routliffeová, Nicole Melicharová 7:6 (2), 6:2.
Pre štyridsaťštyriročnú Američanku to bol prvý profesionálny zápas od US Open v roku 2022. Sama nikdy nehovorila o ukončení kariéry a spomínala skôr „odklon“ od tenisu. Špekulácie o jej možnom návrate sa začali šíriť odvtedy, čo sa vlani v decembri zistilo, že sa opäť zapojila do antidopingového programu. Ten je nevyhnutnou podmienkou, aby mohla opäť hrať na turnajoch. Mladšia zo sestier Williamsových sa v júni s voľnou kartou predstaví v debli aj na turnaji WTA v Berlíne.
Pre štyridsaťštyriročnú Američanku to bol prvý profesionálny zápas od US Open v roku 2022. Sama nikdy nehovorila o ukončení kariéry a spomínala skôr „odklon“ od tenisu. Špekulácie o jej možnom návrate sa začali šíriť odvtedy, čo sa vlani v decembri zistilo, že sa opäť zapojila do antidopingového programu. Ten je nevyhnutnou podmienkou, aby mohla opäť hrať na turnajoch. Mladšia zo sestier Williamsových sa v júni s voľnou kartou predstaví v debli aj na turnaji WTA v Berlíne.