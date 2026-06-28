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S. Williamsovú odrádzali od návratu antidopingové kontroly
Od oznámenia svojho návratu odohrala iba dva zápasy vo štvorhre (1-1).
Autor TASR
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Londýn 26. júna (TASR) - Americká tenistka Serena Williamsová priznala, že ju od návratu na grandslamový turnaj vo Wimbledone takmer odradili vyčerpávajúce antidopingové kontroly. Ako 44-ročná sa v utorok po takmer štyroch rokoch predstaví vo dvojhre, keď ju na centrálnom kurte čaká súboj s Austrálčankou Mayou Jointovou.
Od oznámenia svojho návratu odohrala iba dva zápasy vo štvorhre (1-1). Odvtedy sa naplno pripravovala na dvojhru vo Wimbledone. „Nedá sa povedať, že by som mala veľa emócií, pretože som predtým tu predtým hrala veľakrát. Bolo to trochu ako jazda na bicykli,“ poznamenala 23-násobná grandslamová víťazka.
Williamsová nehrala dvojhru od prehry v 3. kole s Austrálčankou Ajlou Tomljanovicovou na US Open v roku 2022. Odvtedy sa zámerne vyhýbala používaniu výrazu „odchod do dôchodku“, namiesto toho povedala, že sa „vzďaľuje“ od tenisu. O jej návrate sa hovorilo od decembra 2025, keď sa ukázalo, že sa znovu zapojila do antidopingového programu, čo je predpoklad na opätovné účinkovanie v tenisovom kolotoči. Williamsová však povedala, že návrat do tohto programu bol jedným z negatív jej návratu na kurty. „Je to vyčerpávajúce,“ povedala Američanka, keď sa jej pýtali na antidopingový program, ktorý zahŕňa hodinové zaznamenávanie miesta pobytu. „To bol hlavný dôvod, prečo som sa nechcela vrátiť, pretože je to jednoducho ťažké. Myslím tým, že mám zaneprázdnený život, vediem firmu, cestujem po svete. Mám deti. Samozrejme, že mi to neprekáža, pretože vždy som mala veľmi jasnú predstavu o tom, čo robím. Len si zvyknem na tú rutinu učenia sa nových pravidiel a každý deň podávam správy.“
Napriek nadšeniu okolo svojho návratu si Williamsová nestanovila žiadne ciele na nasledujúce dva týždne. „Myslím si, že vo všeobecnosti sú moje očakávania prvýkrát v kariére iné. Nie že by som si to nikdy predtým neužila, inak by som tu dnes nebola, ale mám pocit, že si to naozaj užijem,“ priznala Williamsová.
Od oznámenia svojho návratu odohrala iba dva zápasy vo štvorhre (1-1). Odvtedy sa naplno pripravovala na dvojhru vo Wimbledone. „Nedá sa povedať, že by som mala veľa emócií, pretože som predtým tu predtým hrala veľakrát. Bolo to trochu ako jazda na bicykli,“ poznamenala 23-násobná grandslamová víťazka.
Williamsová nehrala dvojhru od prehry v 3. kole s Austrálčankou Ajlou Tomljanovicovou na US Open v roku 2022. Odvtedy sa zámerne vyhýbala používaniu výrazu „odchod do dôchodku“, namiesto toho povedala, že sa „vzďaľuje“ od tenisu. O jej návrate sa hovorilo od decembra 2025, keď sa ukázalo, že sa znovu zapojila do antidopingového programu, čo je predpoklad na opätovné účinkovanie v tenisovom kolotoči. Williamsová však povedala, že návrat do tohto programu bol jedným z negatív jej návratu na kurty. „Je to vyčerpávajúce,“ povedala Američanka, keď sa jej pýtali na antidopingový program, ktorý zahŕňa hodinové zaznamenávanie miesta pobytu. „To bol hlavný dôvod, prečo som sa nechcela vrátiť, pretože je to jednoducho ťažké. Myslím tým, že mám zaneprázdnený život, vediem firmu, cestujem po svete. Mám deti. Samozrejme, že mi to neprekáža, pretože vždy som mala veľmi jasnú predstavu o tom, čo robím. Len si zvyknem na tú rutinu učenia sa nových pravidiel a každý deň podávam správy.“
Napriek nadšeniu okolo svojho návratu si Williamsová nestanovila žiadne ciele na nasledujúce dva týždne. „Myslím si, že vo všeobecnosti sú moje očakávania prvýkrát v kariére iné. Nie že by som si to nikdy predtým neužila, inak by som tu dnes nebola, ale mám pocit, že si to naozaj užijem,“ priznala Williamsová.