S. Williamsovú v prvom kole Wimbledonu čaká Francúzka Tanová

Londýn 25. júna (TASR) - Americká tenistka Serena Williamsová už trénovala na Wimbledon priamo v dejisku grandslamového turnaja. Bývalá svetová jednotka sa vráti na dvorce po ročnej pauze, keď nastúpi v pondelok proti Francúzke Harmony Tanovej.



Williamsová vypadla vlani zo súťažného diania práve na tráve All England Clubu. Zranila sa v úvodnom dejstve 1. kola proti Alexandre Sasnovičovej a dvorec opustila v slzách. "Neukončila som kariéru, len som sa potrebovala fyzicky a mentálne zotaviť. Nemala som žiadne plány, nevedela som, kedy a ako sa vrátim," uviedla tenistka pre agentúru AFP.



Na svojom konte má 23 grandslamových titulov, čo je najviac v Open ére, pričom sedem z nich získala práve vo Wimbledone. Naposledy sa tešila na Australian Open 2017, keď vo finále zdolala svoju sestru Venus (6:4, 6:4). Absolútny rekord drží s 24 grandslamovými titulmi Austrálčanka Margaret Courtová.



V súčasnosti však Williamsová figuruje v rebríčku WTA až na 1204. pozícii a organizátori Wimbledonu jej udelili voľnú kartu. Podľa vlastných slov nechcela kariéru ukončiť zranením. "Bola to veľká motivácia, myslela som na to v podstate od skončenia toho zápasu. Wimbledon bol vlani náročný, cítila som sa zranená takmer celý rok predtým a nakoniec som si roztrhla sval," priznala 40-ročná tenistka, ktorá v rámci prípravy odohrala dva zápasy štvorhry s Tunisankou Ons Jabeurovou na turnaji WTA v Eastbourne.