Sabbatini klesol po 3. kole Farmers Insurance Open na 57. miesto

San Diego 29. januára (TASR) - Slovenský golfista Rory Sabbatini figuroval po 3. kole turnaja Farmers Insurance Open v kalifornskom San Diegu na 57. mieste. Oproti 2. kolu si pohoršil o 22 priečok.



Na podujatí prestížnej série PGA Tour zahral v tretí hrací deň ihrisko na 73 úderov, teda jeden nad par. Pripísal si štyri birdie, ale aj tri bogey a na ôsmej jamke double bogey. Strieborný medailista z OH v Tokiu mal po troch kolách bilanciu 212/-4. Na čelo poradia sa posunuli Američan Will Zalatoris a Jason Day z Austrálie, ktorí spoločne viedli so skóre 202/-14. Pred záverečným kolom mali náskok jedného úderu pred Angličanom Aaronom Raiom a Španielom Jonom Rahmom.