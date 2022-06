Sabbatini neprešiel cutom na Travelers Championship

Cromwell 25. júna (TASR) - Slovenský golfista Rory Sabbatini neprešiel cutom na turnaji Travelers Championship v Cromwelli v americkom štáte Connecticut. Na podujatí PGA Tour mal po dvoch kolách skóre 140/0, od postupu do finálových kôl ho delili dva údery.



Sabbatini zahral v úvodný hrací deň 18 jamiek na 71 úderov, čo mu stačilo na priebežné 93. miesto. Strieborný medailista z OH v Tokiu sa v 2. kole zlepšil na 69 rán, teda jeden pod par, no medzi postupovú 71-ku sa už nezmestil. Na ihrisku TPC River Highland predvádzal najlepšie výkony Američan Xander Schauffele, ktorý viedol s bilanciou 126/-14, s náskokom piatich úderov pred kvintetom Kevin Kisner, Nick Hardy, Harris English, Cam Davis a Patrick Cantlay (všetci 131/-9).