Sabbatini neprešiel cutom na turnaji Sanderson Farms Championship

Jackson 2. októbra (TASR) - Slovenský golfista Rory Sabbatini neprešiel cutom po piatkovom 2. kole turnaja PGA Tour Sanderson Farms Championship. V Jacksone v Mississippi mal na konte tri údery pod par ihriska, na postup ďalej bolo potrebných päť rán pod par. Na čele sa usadili traja Američania Will Zalatoris, Nick Watney a Sahith Theegala s bilanciou 131/-13.



Pre strieborného medailistu z OH v Tokiu to bolo prvé predstavenie v novej sezóne prestížnej PGA Tour. Na podujatí absentujú viacerí špičkoví golfisti, ktorí súťažili na nedávnom Ryder Cupe.