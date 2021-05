Sabbatini neprešiel cutom na Wells Fargo Championship

Charlotte 8. mája (TASR) - Slovenský golfista Rory Sabbatini neprešiel cutom na turnaji Wells Fargo Championship v Charlotte. Na podujatí PGA Tour zahral druhú sadu 18 jamiek na 78 úderov, teda sedem na par, a v celkovom poradí sa prepadol so skóre 150/+8 na 129. priečku. Cutom prešlo dokopy 77 hráčov, na postup do víkendových kôl bola potrebná minimálne bilancia 144/+2.



Po 2. kole sa na čele klasifikácie usadila trojica Matt Wallace z Anglicka, Gary Woodland a Patrick Rodgers (obaja USA), ktorí viedli so zhodným skóre 136/-6. O jeden úder za nimi zaostával domáci Kramer Hickok (137/-5).