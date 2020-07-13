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Sabbatini obsadil na Workday Charity Open 17. miesto, vyhral Morikawa
Pre Morikawu to bol druhý triumf na okruhu v kariére, informovala agentúra AP.
Autor TASR
Dublin 13. júla (TASR) - Slovenský golfista Rory Sabbatini obsadil na turnaji PGA Tour Workday Charity Open v americkom Dubline konečnú 17. pozíciu.
Z triumfu sa tešil Američan Collin Morikawa, ktorý na druhé miesto odsunul krajana Justina Thomasa. Pre Morikawu to bol druhý triumf na okruhu v kariére, informovala agentúra AP.
Z triumfu sa tešil Američan Collin Morikawa, ktorý na druhé miesto odsunul krajana Justina Thomasa. Pre Morikawu to bol druhý triumf na okruhu v kariére, informovala agentúra AP.