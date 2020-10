Sabbatini prešiel cutom na turnaji v Las Vegas, figuruje na 26. mieste

Las Vegas 10. októbra (TASR) - Slovenský golfista Rory Sabbatini úspešne prešiel cutom na turnaji Shriners Hospitals for Children Open v Las Vegas. Na podujatí PGA Tour si v piatok polepšil a po 2. kole figuroval na spoločnom 26. mieste so skóre deväť pod par (133/-9).



Sabbatini v druhý hrací deň zvládol 18 jamiek na 66 úderov, teda päť pod par. Blysol sa na 16. jamke, na ktorej zahral eagle, okrem toho si pripísal päť birdie a dvakrát bogey. Oproti 1. kolu sa v celkovom poradí posunul o šesť priečok. Na čele priebežnej klasifikácie figurovalo kvinteto Patrick Cantlay, Martin Laird, Peter Malnati, Brian Harman a Austin Cook, ktorí mali zhodnú bilanciu 128/-14. Víťaz US Open Bryson DeChambeau za nimi zaostával o jeden úder.