Sabbatini si zaistil účastnícku kartu na ďalšiu sezónu PGA Tour

New York 13. augusta (TASR) - Slovenský golfista Rory Sabbatini má istú plnú účastnícku kartu na ďalšiu sezónu prestížnej PGA Tour. Vo fedexcupovom rebríčku síce figuruje momentálne až na 141. mieste, pričom právo štartovať na budúcosezónnej PGA Tour má iba najlepších 125 hráčov, no podľa agentúry AP mu pomohla suspendácia golfistov, ktorí si zvolili účasť na kontroverznej LIV Golf Invitational Series financovanej Saudskou Arábiou.



Sabbatini si vlani nedokázal renkingovo udržať plnú kartu a na PGA Tour 2021/2022 štartoval len vďaka výnimke, na ktorú mal právo na základe turnajových zárobkov počas celej kariéry. Výnimku si môže jednorazovo uplatniť najlepších 50 hráčov podľa zarobených peňazí, Sabbatini bol v tom čase na 29. mieste v rebríčku zárobkov. Strieborný medailista z OH v Tokiu v končiacej sa sezóne zarobil 628.043 amerických dolárov a vypadol z top 125 vo fedexcupovom renkingu. Nemôže si už uplatniť prvú výnimku pre 50 najlepšie zarábajúcich hráčov, iba druhú výnimku pre top 25 v rebríčku zárobkov. V ňom mu však momentálne patrí až 31. miesto. Podľa AP sa však piati LIV hráči odhlásili, ďalší štyria sú suspendovaní a vypadli tak z poradia. Sabbatini sa vďaka tomu posunul na 22. pozíciu podľa zárobkov, čo mu zaručuje plnú kartu na PGA Tour 2022/2023.



Ak by aj slovenský reprezentant nevybojoval plnú účastnícku kartu, stále mohol štartovať na niektorých podujatich PGA Tour na základe zdravotnej výnimky vzhľadom na nedávnu operáciu kolena. Rodák z juhoafrického Durbanu zaznamenal počas kariéry šesť turnajových triumfov na PGA Tour, naposledy ešte vo farbách JAR v marci 2011 na Honda Classic.