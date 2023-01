Honolulu 14. januára (TASR) - Slovenský golfista Rory Sabbatini tesne neprešiel cutom na turnaji PGA Tour na Havaji. Na podujatí Sony Open zahral v 2. kole ihrisko na 74 úderov a klesol v celkovom poradí na 77. priečku. Začal smoliarsky, keď si na prvých troch jamkách zapísal zhodne double bogey, zahral aj tri bogey a päť birdie. Po dvoch kolách mal skóre 139/-1, na postup do záverečných dvoch kôl potreboval aspoň 138/-2.



Pre strieborného medailistu z OH v Tokiu to bol prvý turnaj PGA Tour v novom kalendárnom roku. Na podujatí Sony Open in Hawaii vo Waialae Country Clube sa predstavil už 25. rok za sebou. Po dvoch kolách viedol v Honolulu Američan Chris Kirk s bilanciou 129/-11, o jeden úder zaostávali jeho krajania Taylor Montgomery a J.J. Spaun.