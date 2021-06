Sabbatiniho miestenkou do Tokia musí ešte potvrdiť IGF

Bratislava 21. júna (TASR) – Slovenský golfista Rory Sabbatini by mal mať istú miestenku na OH v Tokiu. Vo finálnom olympijskom rebríčku (k 21. júnu) mu patrí 43. postupové miesto. Na olympijský golfový turnaj sa kvalifikuje 60 najlepších golfistov v redukovanom poradí. Sabbatiniho nomináciu musí ešte potvrdiť Medzinárodná golfová federácia (IGF).



Štyridsaťpäťročný rodák z juhoafrického Durbanu mal už pri udelení slovenského občianstva v decembri 2018 sľubné vyhliadky smerom k OH 2020. Vďaka svojim výkonom v prestížnom seriáli PGA Tour sa na priečkach zaručujúcich olympijský štart udržal. Nič na tom nezmenila ani úprava kvalifikačného systému po ročnom odklade olympijských hier v dôsledku pandémie koronavírusu, ktorá z dvojročného kvalifikačného cyklu prakticky spravila trojročný.



Slovensko tak bude mať vďaka Sabbatinimu premiérovo zastúpenie na olympijskom golfovom turnaji. Na OH v Tokiu sa kvalifikovalo 60 najlepších mužov a 60 najlepších žien podľa olympijského rebríčka, pre mužov bolo rozhodujúce postavenie v redukovanom poradí k 21. júnu 2021, pre ženy k 28. júnu 2021. Z každej krajiny sa však mohli kvalifikovať najviac štyria hráči. Mužský turnaj sa uskutoční od 29. júla do 1. augusta, ženský od 4. do 7. augusta 2021. Bude sa hrať na štyri kolá, bez cutu po druhom kole, teda všetkých 60 hráčov či hráčok absolvuje všetky štyri kolá.