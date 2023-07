Sabitzer a Nübel neodleteli s Bayernom na prípravné turné do Ázie

Mníchov 24. júla (TASR) - Stredopoliar Marcel Sabitzer a brankár Alexander Nübel neodleteli s futbalistami Bayernu Mníchov na predsezónne prípravné turné do Ázie. Obaja hráči rokujú o prestupe do iných klubov. Dvadsaťdeväťročného Sabitzera spájajú s prestupom do Borussie Dortmund a v prípade 26-ročného Nübela sa hovorí o hosťovaní v Stuttgarte.



Na turné pre zranenia neodcestovali ani Thomas Müller, Manuel Neuer, Raphael Guerreiro a Eric Maxim Choupo-Moting. Bayern čakajú v Ázii prípravné zápasy s Manchestrom City a japonským Kawasaki Frontale. Informácie priniesla agentúra DPA.